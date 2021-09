Ya inmersos en una nueva semana radical, los maracayeros indicaron que sería de gran ayuda que las entidades bancarias de la jurisdicción laboren durante las semanas restringidas, ya que la búsqueda de efectivo cada día se hace más cuesta arriba.

Al respecto, Jessica Jaraba señaló que ya es momento que los bancos laboren, aunque sea medio día, "el efectivo es un gran problema, entonces en la semana de flexibilización los bancos se llenan de clientes buscando efectivo".

Asimismo, Jaraba precisó que el cuidado de las medidas de bioseguridad debe ser una decisión de cada quien, "las personas hacen uso del tapabocas, además de las demás medidas, pero es necesario que los bancos laboren de forma continua, ya que si nos ponemos a ver son los únicos que no laboran durante la semana radical".

De igual forma, Elizabeth Ramírez indicó que a estas alturas las personas deben estar conscientes de la enfermedad, "vienen las clases presenciales, ya que es algo necesario debido a que las mismas de forma online no educan de la manera correcta y los niños no aprenden nada, entonces porqué los bancos no laboran de forma continua".



Ramírez detalló que en su opinión el esquema de 7+7 debería de ser continuo, "se deben flexibilizar algunas cosas, como lo son las entidades bancarias, tal vez no laboren todo el día, pero si medio día y permita a los usuarios ir a buscar su efectivo".

Por su parte, Manuel Calzadilla precisó que ya es momento de eliminar el esquema de 7+7, "el cuidado de las personas debe ser personal, además mucho de los comercios trabajan durante la semana radical, menos los bancos que continúan cerrados y nosotros seguimos sufriendo para buscar efectivo, por eso sería bueno que trabajen de forma continua, claro cuidando las medidas de bioseguridad", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

