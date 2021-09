Clientes siguen preocupados por plataforma del Banco de Venezuela

Desde la tarde del pasado lunes, con la activación de la plataforma del Banco de Venezuela, los clientes se han mostrado más escépticos, debido a los reportes que prácticamente se han conocido en todo el país, con dinero faltante en las cuentas.

La inquietud de algunos usuarios y usuarias de dicha entidad bancaria en Maracay, se centra que otras personas quedaron sin un solo bolívar, cuando tenían "algodón" ahorrado.

María Pérez, cliente de ese banco expuso que no ha podido ingresar a la página porque "está muy cargada la conexión", pero apuntó, que le preocupa que cuando abra, no vea reflejado el dinero que tenía acumulado.



"Soy comerciante y hay personas que antes del 15 de septiembre cuando comenzó toda esta situación del Venezuela me hicieron varias transferencias y pagos móvil. Es una platica que espero esté ahí, porque de lo contrario, es para llorar mucho", apuntó.

Precisó la muchacha que ella supo de un caso el viernes pasado, cuando una colega de su prima la enfermera, tenía en su cuenta, doscientos millones de bolívares. "Ella se puso como loca, porque para ese día solamente acumulaba 20 millones. Ella no sabía qué hacer, porque no tenía idea de dónde le llegó el dinero. Así ocurre con mucha gente, es decir, les aparece y le desaparece la plata y el banco al final no va a reconocer eso", expresó.

Elizabeth Méndez indicó por otro lado que hay clientes que han reportado sus cuentas sin fondos, así como operaciones que no reconocen porque se hicieron entre el 15 y el 19 de septiembre, cuando la plataforma estaba fuera de línea.

"Dicha entidad tendrá que poner en orden todo este asunto; tampoco puede lavarse las manos así no más con ese desbarajuste de la plataforma. Las irregularidades en las cuentas, como falta de dinero, transferencias y pagos hechos antes de que la plataforma del banco se cayera, tienen que ser solventada por quienes dirigen el banco", agregó.

Luis Henríquez entre tanto manifestó "yo traté de realizar algunas operaciones el pasado viernes a media tarde, que por cierto, no se hicieron efectivas, pero sí fueron debitadas". "Mi pregunta es", enfatizó el muchacho, "¿quién me responde por ello?".

Destacó que el banco ha informado que ha logrado restaurar en su totalidad la plataforma, "pero en mi caso, mis operaciones fueron debitadas sin hacerse efectivas".

Además de la preocupación, afirmó, estamos cayendo en desespero, "pero el banco no ha estado ofreciendo confianza".

Omar Lárez aseveró que ha leído que algunos clientes del BDV han reportado su malestar a través de las plataformas digitales "porque el dinero que tenían ahorrados no está por ningún lado".

Por una duda que tengo - emplazó; "A dónde ir y denunciar lo que está ocurriendo, porque no se puede considerar que es algo normal. Se puede estimar como un robo sin armas", argumentó Lárez.

Ramiro Zapata detalló que aunque tiene sus ahorros "sanos y salvos", en su cuenta se reflejan algunos movimientos "todos extraños". Es de preocupar, acotó, porque así como aparece, también de un momento a otro te quitan la plata.

"Por cierto, quiero recomendar a las personas que reciben dinero y desconocen su procedencia; tengan cuidado, porque eso les puede ocasionar problemas con la ley. Uno puede decir, que no es culpa de uno, que es responsabilidad del banco, pero qué cara se pone cuando el Cicpc pregunte de dónde salió el dinero (me lo regaló en su locura el Banco de Venezuela). Hay que tener cuidado, especialmente si comienzas a rodarlo de cuenta en cuenta para maquillarlo", recalcó Zapata.

