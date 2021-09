El lote de Sputnik V que llegó al país está en proceso de cuarentena

El doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, indicó que ante la inexistencia en Venezuela de la vacuna contra el Covid-19 de origen ruso, Sputnik V, la cual ha creado mucho molestar, desasosiego y angustia en la población, los ciudadanos deben mantener la calma y no descuidar las medidas de bioseguridad.

"Aproximadamente unas 800 mil personas en todo el país están pendientes de esta segunda dosis de la vacuna, debido a un problema a nivel de la empresa productora de dicho biológico, quienes tienen la imposibilidad de suplir a más de 65 países, por lo que se prolongó un periodo de 90 días para la segunda dosis, pero las personas siguen angustiadas, ya que la misma no ha llegado a Venezuela", precisó Rubio.

Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos de Aragua informó que la población debe estar tranquila, ya que al país ya llegó un lote de vacunas, segunda dosis de Sputnik V, la cual se encuentra en periodo de cuarentena, "esto siempre se hace con estos productos biológicos y posiblemente la próxima semana se esté dando la indicación para la colocación de la misma".

Rubio indicó que los ciudadanos que no tengan la segunda dosis de la vacuna rusa deben estar pendientes y asistir a los sitios de vacunación, "ellos harán el llamado a través de los medios habituales que tiene la Corporación de Salud y la Gobernación del estado para comunicarlo".

En cuanto a la efectividad de la vacuna, debido al tiempo transcurrido, Rubio recalcó que aunque puede haber una disminución de la potencia o afectividad inmunológica, no se pierde el efecto de la vacuna, "es importante que nuestra población en general se tranquilice, deben vacunarse primero la segunda dosis, y no importa el tiempo que haya transcurrido entre las dosis, siempre y cuando no sea excesivamente mayor, es decir unos 6 o 7 meses".

De igual forma, destacó que la población se debe seguir protegiendo con las medidas primarias, "en estos momentos se debe hacer mayor hincapié en la vacunación con las dosis que están llegando de origen chino a toda la población que va acudir al reinicio teórico de clases, y reforzar las medidas de prevención, en especial en los centros escolares, esto ante la afluencia de nuestros escolares y adolescentes a las escuelas y liceos".

