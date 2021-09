Comenzaron arreglo de red de aguas servidas en la zona Sur de Ribas

Más de doscientas cincuenta familias del sector Monte Cristo II, en la zona Sur del municipio Ribas, están siendo favorecidas con la puesta en marcha de un plan de rescate y arreglo del sistema de aguas servidas de la zona, la cual se inició el pasado lunes 6 de septiembre, así lo informaron vecinos del lugar.

Y es que, según quienes habitan en esta popular barriada ribense, están lidiando con este inconveniente desde hace aproximadamente siete años, cuando la red que transporta las aguas residuales colapsó, trayendo consigo malos olores, contaminación, presencia de plagas y por consiguiente el malestar de todos los que por allí hacen vida.

En este sentido, los jefes de calle y representantes de esta parte de La Victoria, fundada en el año 2007, comentaron que con el arreglo de esta dificultad se benefician también las calles Arismendi, Bolívar y Alí Primera, que a pesar de que no tienen el bote cercano, si se ven afectados por el olor desagradable en la zona.

"Estamos agradecidos por esta gestión que finalmente están iniciando para nuestro sector, porque de verdad teníamos demasiado tiempo denunciando este problema a todos los gobiernos de turno y nadie hacía nada. A Dios gracias finalmente nos tomaron en cuenta y logramos iniciar este trabajo que mejorará nuestra calidad de vida", comentó el señor Carlos Pérez.

Del mismo modo, María Martínez agregó: "Es necesario que como ciudadanos reconozcamos el trabajo, dejando a un lado el tiempo que estuvimos esperando, ya que con eso no hacemos nada. Esperamos y tenemos fe de que este problema no se vuelva a repetir, he visto como han venido maquinarias y las cuadrillas están haciendo una buena labor, eso significa que es un trabajo que perdurará".

Por su parte, Reinaldo Castro dijo: "Muchas gracias por la atención al equipo que conforma y apoya al candidato a la Alcaldía, Juan Sánchez, quienes son los que nos han ayudado con este foco de contaminación. Como todos decimos lo que está mal, también debemos reconocer las buenas intenciones y labores".

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte de la Ciudad de La Juventud, expresaron su alegría ante el arreglo del problema que los afectaba. Al mismo tiempo, que exclamaron, que esperan que estas acciones no sean parte sólo de una campaña, sino que también los apoyen de ser los resultados favorecedores para este candidato.

DANIEL MELLADO | elsiglo

