En el eje Este del estado Aragua, pasajeros siguen denunciando el alza en las tarifas de pasaje tanto urbano, como suburbano, ya que les parece una "inconsciencia" por parte del gremio de transportistas, esto tomando en cuenta que no sólo para el momento no existe gaceta, ni ley que lo avalen, sino que además no tienen la base para costearlo y el servicio permanece "paupérrimo".

Y es que según los usuarios a pesar de que en días anteriores el viceministro de Transporte, Claudio Farías, en compañía del director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) en Aragua, Pedro Bohórquez, manifestaran que en el territorio aragüeño no estaba autorizado un incremento de pasaje, los conductores y colectores hasta el momento mantenían su posición de elevar la cifra por el traslado, esto con la bandera del lenguaje soez y el atropello.

"Los camioneteros piensan que los ciudadanos de a pie no leemos, ni vemos noticias, pero no es así, nosotros sabemos que ese pasaje no tiene ni pies ni cabeza, sin embargo como siempre ellos siguen haciendo lo que les da la gana y nadie toma cartas en el asunto. El sueldo se nos quedó chiquito con el excesivo costo y nadie hace nada", expresó Carolina Corrales.

Del mismo modo, Carlos Guárate, agregó: "Esta semana corroboré la información de que el aumento no está autorizado, no está permitido, pero aquí en el eje Este seguimos pasando roncha con esos camioneteros, quienes no sólo nos maltratan y ni las medidas de bioseguridad tienen. Sino que ahora también debemos dejarle el poquito de dinero que tenemos para poder ir a trabajar, estamos laborando para ellos, necesitamos ayuda de verdad, porque no vamos a seguir en esto".

Por su parte, Yolimar Vielma dijo: "Aquí lo que hace falta es mano dura, que las autoridades pertinentes se amarren los pantalones y comiencen a sancionar de verdad sin corrupciones, para ver si no van a bajar el pasaje, porque estamos cansados de que los transportistas hagan de todo y atenten contra la poca estabilidad que tenemos y nadie hace nada. Tienen que pararlos y si no quieren trabajar, crear nuevas líneas que ayuden al pueblo, eso no es lo que siempre dicen, que el pueblo es el protagonista, que lo demuestren entonces".

En este sentido, en la senda investigativa se conoció que las rutas urbanas en Ribas permanecen en 800 mil bolívares, mientras que para Revenga está entre el millón 200 y el millón seiscientos mil bolívares. Santos Michelena no baja de 1.500.000 bolívares, al igual que el municipio Bolívar. Todas estas cifras mantienen hasta un 200% de aumento.

Ante este panorama, los residentes de esta parte del estado Aragua exhortan a las autoridades nacionales, regionales y municipales a poner los debidos correctivos para que los transportistas sigan las directrices, porque de lo contrario seguirán "desangrándole" los bolsillos y creando malestar en los núcleos familiares.

"Sabemos que en Maracay se han montado a supervisar el cobro del pasaje, eso lo necesitamos aquí, porque los camioneteros creen que tienen a Dios agarrado por la chiva y siguen haciendo de las suyas. Ameritamos que los sancionen, que les den un correctivo a ver si así hacen lo que es debido", exclamó Patricia Londoño.

DANIEL MELLADO | elsiglo

