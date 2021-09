Tras el anuncio realizado por el Ejecutivo Nacional a principios de esta semana, informando sobre un ataque al servicio eléctrico desde el estado Aragua, el eje Este del estado Aragua ha sido víctima de varios apagones, los mismos que hasta el momento se han generado en varias zonas por más de 24 horas, causando así el malestar de las personas y comerciantes.

Y es que según los habitantes de esta parte de la región aragüeña, hay zonas como el Centro de La Victoria, Las Mercedes, La Mora, El Consejo y San Mateo, que han permanecido por periodos largos sin el servicio eléctrico, algunos de ellos contaron hasta 28 horas desde el martes hasta la tarde de este miércoles.

De la misma forma, informaron que una vez que se restableció el servicio, el mismo no duró ni veinte minutos cuando nuevamente fue suspendido de manera abrupta por unas tres o cuatro horas más, quedando nuevamente a oscuras.

"Yo vivo en el centro de La Victoria, en los edificios cercanos a la esquina de Soco, pasamos desde el martes sin electricidad desde las 10:00 de la mañana, nos llegó ayer miércoles a las 5:00 de la tarde y se volvió a ir a los 15 minutos, es verdaderamente preocupante porque entendemos hasta cierto punto que hay problemas, pero igualmente nuestra vida se detiene, no hay luz, no sirve la bomba de agua, si no hay luz no hay cobertura, no cocinamos, porque la cocina es eléctrica. Estamos de mal en peor y nadie dice nada", mencionó el señor Carlos Tirado.

El mismo panorama está viviendo la señora Silvia Graterol: "Soy de la calle García de Sena de El Consejo, es miércoles y estas son horas que hemos tenido como sólo 20 minutos de energía eléctrica y de esos 20 minutos 10 fueron de puros bajones o alzas de electricidad que nos ponen nerviosos. Las autoridades supuestamente informan, pero no dan un plan para nosotros como ciudadanos guiarnos, nos tienen como siempre con el Jesús en la boca y esperando el verdadero apagón".

Por su parte, los comerciantes señalaron que para el momento están registrando pérdidas considerables, ya que las fallas en la energía eléctrica no sólo les ponen en peligro sus artículos de trabajo, como neveras, computadoras, televisores, entre otros, sino que no pueden recibir ningún tipo de cancelaciones a través de las bancas electrónicas, que son las que utilizamos por la ausencia del efectivo.

"Se han registrado pérdidas de verdad lo que va de semana. Las personas vienen piden lo que van a llevar, pero a la hora de la cancelación no tienen señal, los puntos están caídos, los pago móvil no salen y nos dejan la mercancía. Esto me recuerda demasiado al mes del apagón, esperemos que no sea así", dijo Marcial De Gouveia, dueño de un local de víveres del centro de La Victoria.

En resumidas cuentas, los habitantes del eje Este del estado Aragua hacen una llamado a los entes competentes, para que de una vez y por todas resuelvan los inconvenientes registrados con el sistema eléctrico, al mismo tiempo que esperan que hagan cronogramas que les permita tener conocimiento de los cortes, de haberlos, para de esa forma estar preparados y preservar sus electrodomésticos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

