Habitantes de zonas sin luz pasaron las de Caín

Luego de la explosión causada por un presunto ataque terrorista a la subestación de Santa Cruz de Aragua, municipio José Ángel Lamas, los pobladores de las comunidades afectadas estaban ayer pasando penurias, mientras las cuadrillas de Corpoelec redoblaban esfuerzos para reparar el transformador siniestrado.

No obstante ayer en la tarde surgió la información oficial sobre la reactivación paulatina del servicio eléctrico, la larga jornada de apagón dejó exhaustos a los vecinos de las comunidades que permanecieron sin luz desde el lunes.

Afrontan la escasez de agua pues los pozos están inactivos y la comida se está dañando en las neveras, lo que ha obligado a la gente a comprar hielo para la conservación de los alimentos.

Con respecto a la complicada situación, Mari Tabares, residente de Santa Cruz, destacó que "desde el domingo a las 6:00 de la tarde aproximadamente estamos sin luz, según las autoridades están en el sitio tratando de resolver el problema y hasta el momento no hay solución".

Asimismo comentó, "lamentablemente los alimentos que tenía en la nevera se me dañaron, no tengo agua para el consumo, ni para bañarnos, sólo se pudo llenar un tobo de un camión cisterna que llegó a la puerta de la urbanización y nos regaló un poquito".

Por otro lado, Angélica Iriarte señaló, "ya es insoportable desde el domingo sin agua, ya vamos para 4 días consecutivos sin el servicio, la opción que nos fue más viable fue la de cocinar todos los alimentos que teníamos para la semana, de manera de que nos se nos dañara e irlos consumiendo y además de conservarlo con hielo".

YA NO HAY AGUA DE RESERVA

Algunos residentes de las comunidades de Santa Cruz cuentan con el almacenamiento de agua en tanques, no obstante, la reserva del vital líquido se está agotando.

En este sentido, Gisela Díaz indicó, "ya la reserva de agua se está acabando, gracias a la buena labor de una vecina puedo obtener un poco, porque ella cuenta con un tanque subterráneo, pero ya se está acabando, esperamos que se normalice la situación lo antes posible".

Por su lado, María Utrera acotó, "el tanque de mi casa está más abajo de la mitad, ya no aguanta un día más, yo estoy ayudando a tres familias más que no tienen como almacenar, es una calamidad lo que nos pasó aquí en todo el municipio Lamas".

De esta manera, Juana Díaz aseveró, "los pozos de agua no pueden utilizarse por la falla eléctrica e inclusive en la plaza del pueblo está la reserva de agua para la fuente, y de allí la gente la está sacando con tobos, es una desesperación vivir sin agua y sin luz".

LARGAS COLAS PARA COMPRAR AGUA Y HIELO

Muchas personas se han apostado en los comercios expendedores de agua y hielo con la finalidad de llenar botellones que son utilizados mayormente para el consumo y la cocción y conservación de los alimentos.

Así lo dio a conocer Deisy Abreu, "el día lunes amanecimos sin luz y sin pensarlo dos veces empezamos a salir a comprar agua para el consumo humano, gracias a Dios que el martes nos cayó una lluvia y de allí llenamos potes para bajar la poceta, nos bañamos, y tenemos un poquito en los tobos, ya el agua de los botellones y el hielo es para el consumo y mantener refrigerado los alimentos que lo necesiten".

Asimismo, Adrián Rosas acotó, "estamos viviendo a la misericordia de Dios, gracias a Dios el palo de agua nos ayudó a llenar los perolones y tobos, al menos hay todavía comercios que tienen agua y la posibilidad de venderla".

Por otro lado, Alexis Parra resaltó, "no sabemos cuando es que llega la luz, la opción que tenemos para subsistir es comprar hielo y agua, porque sino los alimentos se nos dañan, se dice que faltan 24 horas más sin el servicio".

LOS COMERCIANTES REPORTAN PÉRDIDAS

El sector comercio de los municipios Libertador y Lamas, así como de zonas de Mariño y Linares Alcántara, se ha visto afectado desde distintas ópticas, por una parte para la refrigeración de los productos, y por otro lado el sistema de pago por la carencia de efectivo.

En este sentido, Arianny Lombano expresó, "sin luz es muy difícil que el punto de venta pueda funcionar, ya que los teléfonos quedan sin línea, para los comerciantes ha sido bastante tedioso el tema, más que todo por la conservación de los alimentos, en mi opinión no hay un atentando nada, es simplemente falta de mantenimiento de la Subestación".

Por otro lado, Zulay Contreras aseveró, "estamos trabajando de manera manual porque los puntos de venta no tienen línea y eso ha mermado las ventas, todos los precios están en el sistema y no sabemos en ciencia cierta cual es el costo de algunos productos, sólo los de mayor demanda".

Asimismo resaltó, "es una pérdida para el negocio por obvias razones, la falta de efectivo, no todo el mundo maneja divisas o en su defecto tiene sencillo para las compras, esperemos se resuelva esto de una vez por todas".

Entre tanto, Eduardo Jardín señaló, "estamos esperando que se solucione el problema, porque va más allá de lo que se ve, en mi caso yo tengo una planta, pero sólo me funciona una nevera pequeña, y no toda la mercancía me entra en ese refrigerador, compramos para vender el día a día, el punto me funciona, pero ojalá me alcance el combustible para mantenerla encendida".

En algunos locales comerciales optaron por no abrir sus puertas debido a la falta de electricidad y las limitaciones que implican la carencia del servicio, por lo anteriormente expuesto.

ALCALDES SE PRONUNCIAN

Algunos alcaldes de los municipios afectados por la explosión de la Subestación de Santa Cruz, entre ellos Francisco Linares Alcántara, Libertador, Sucre, y parte de Santiago Mariño, se pronunciaron ayer a través de las redes sociales.

Al respecto, el burgomaestre de Linares Alcántara, Alexis Zamora comentó, "los avances que se vienen realizando en la Subestación Aragua son significativos, donde en las próximas horas se pueda establecer en la estación de Palo Negro, todo lo que son el circuito de Paraparal y Camburito".

De igual manera destacó el mandatario municipal, "los trabajos de seccionamiento y de cierre de circuitos para abastecer al sector de Paraparal, ha sido aperturado momentáneamente el circuito del Avión, con la finalidad de hacer algunas maniobras que puedan permitir hacer pruebas y surtir a esta importante parroquia, en cuanto a la parroquia Feliciano González y otros sectores de Francisco Linares Alcántara ya pueda estar reestablecido en las próximas horas, luego de las pruebas de protocolo en cuanto a la parte de transmisión de la energía".

Por otra parte, el alcalde de Libertador, Régulo La Cruz comentó aproximadamente a las 2 de la tarde de ayer, ya se estaba "en el proceso de una recuperación progresiva del sistema eléctrico, que el día domingo pasado fue afectado debido a un incendio provocado en la Subestación del municipio Lamas, esta afectación perjudicó nuestro municipio, pero ya estamos en fase de recuperación del sistema, en el paso de las horas se normalizará".

Asimismo, La Cruz destacó, "en algunas zonas podrán presentarse algunos picos, esperando que la población entienda, sin embargo el proceso de rehabilitación del servicio está en su fase terminal, con la misma aprovechó para felicitar al equipo de Corpoelec, que han puesto en práctica su sabiduría para recuperar las cargas en todos los municipios afectados".

Al cierre de esta edición se obtuvo información que en algunos municipios que fueron afectados como Sucre y Libertador, el servicio eléctrico se estaba reestableciendo de manera progresiva en algunas comunidades de la jurisdicción.

AGUA PARA CAGUA

En lo que respecta al municipio Sucre, durante la contingencia eléctrica se habilitaron megacisternas de agua potable para las comunidades, ya que los principales pozos están inactivos por la ausencia de energía eléctrica.

Se comenzó por las comunidades de Tamborito y La Segundera, mediante un plan complementario de agua se estará ampliando al resto de los sectores del municipio Sucre.

AGUA PARA SANTA CRUZ

La alcaldía del municipio José Ángel Lamas activó un plan de suministro de agua potable a las comunidades.

"Siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros estamos trabajando para devolverle la tranquilidad a nuestro pueblo, por ello activamos un plan de contingencia de suministro de agua, a través de camiones cisternas para cubrir tan importante servicio en la jurisdicción", indicó el alcalde Erick Ramírez.

Asimismo, la máxima autoridad municipal resaltó que el municipio Lamas se surte de pozos de agua profunda y no depende del acueducto regional del centro, por lo que pidió a los santacrucenses el uso consciente del agua potable.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

