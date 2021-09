Márquez, "contento" con el segundo puesto después de sufrir dos caídas

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo este domingo que está "contento" con el segundo puesto que logró en el Gran Premio de Aragón de MotoGP porque había sufrido "dos caídas consecutivas el viernes y sábado, y es difícil abordar la carrera intentando ser rápido".

Loading...

Foto: Referencial

"No quería cometer errores", destacó, y añadió: "Las sensaciones que tenía con la moto durante el fin de semana eran positivas y no sé si en el futuro voy a tener otra oportunidad así y por eso lo intenté y lo di todo desde el principio".

"Intenté engancharme a Pecco y seguirle para darlo todo en el último ataque, pero sabía que él estaba pilotando muy bien, frenando bien y sobre todo a nivel de aceleración, iba súper rápido y sabía que en la última vuelta, aunque llegara en primera posición a la última recta él me batiría, pero aun así lo he intentado todo y he dado todo lo que tenía, pero él ha hecho una gran carrera", señaló Márquez de la actuación de su rival por la victoria, al que felicitó.

"Tenía que analizar dónde iba rápido y cuáles eran sus puntos débiles, pero la verdad es que no ha mostrado ningún punto débil y en toda la pista ha estado muy rápido, he luchado con Bagnaia igual que cuando lo hacía con Dovizioso, pero la verdad es que el paso por curva de Pecco es si cabe mejor", reconoció Marc Márquez.

"Pensé donde adelantarlo, pero no encontré ningún lugar pues paró la moto, frenó y aceleró mejor que yo, quizás yo era más rápido en algunos puntos de frenada, sobre todo a izquierdas, mientras que a derechas tenía muchas dificultades", continuó.

"Lo he intentado, pero cuando lo hacía me iba un poquito al límite y a veces largo y él me la devolvía con mucha rapidez, ha sido una gran carrera y he sufrido más que disfrutado, pero en cualquier caso lo celebraré con una pizza y volveré a ver la carrera", subrayó.

"Esta es, seguro, la temporada más difícil de mi carrera deportiva, por supuesto a nivel físico no estamos como debiéramos, pero sabemos que el potencial está ahí", reconoció Márquez, quien aseguró que esta vez los neumáticos no han sido un problema.

"Los neumáticos no han sido un problema en esta carrera pues a pesar de que todos hemos cogido el compuesto blando, el rendimiento ha sido bueno y hemos podido ser rápidos y consistentes todo el tiempo, aunque había algo de caída, pero de una manera constante y así es más fácil de gestionar por parte de los pilotos", declaró el piloto de Repsol Honda.

Desde el principio de la carrera "sabía que si cometía algún error con el tren delantero se me iba a cerrar y me iba a caer, así que traté de ser preciso antes de darlo todo y antes del último ataque lo pensé 'bueno, nos podemos contentar con el segundo puesto' y no teníamos tiempo de atacar, porque Pecco iba pilotando súper bien, sin errores y no encontraba el momento", agregó.

"Al final se me olvida todo y pienso 'yo soy Marc, soy así y es mi estilo intentarlo a tope hasta el final', a pesar de saber que si llegaba primero o en paralelo a la última recta, él me iba a adelantar. Lo he intentado, pero sé que mi equipo está contento con ello y yo me siento contento con la actuación y disfrutaré volviendo a ver la carrera", insistió el ocho veces campeón del mundo.

Márquez reconoció que "luchar contra las Ducati es siempre difícil y luchar contra un piloto, un gran piloto como Pecco, pues es aun más difícil".

"Luchar contra Ducati es más difícil que con el resto porque frenan más tarde, paran muy bien la moto y, sobre todo, tienen muy buen paso por curva y mucha aceleración y si tienen buena adherencia controlan el neumático trasero es algo increíble, cuando estás siguiéndoles ves que es algo increíble", explicó el piloto de Repsol, aunque aclaró que "tienen otros puntos débiles, pero hoy Pecco ha sido capaz de gestionar todos los puntos débiles".

"Es verdad que yo iba más rápido en las enlazadas, pero si él no comete ahí errores, yo no le puedo adelantar. Trabajando para el futuro, intentaremos mejorar ahí. Tenemos algunos puntos fuertes que tenemos que mantener y continuar trabajando los puntos débiles", manifestó el piloto de Repsol.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...