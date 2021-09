Nada más frustrante que, mientras uno se enfrenta a un reto al parecer imposible de completar en un juego de Xbox, uno pida consejo en un foro online y le salgan con un mensaje tipo «ja ja ja ja ja… eres muy limitado para esto».

Pues, según Somosxbox.com, a través de Twitter, la división de consolas de Microsoft le respondió a una usuaria que comentó que «es agradable cuando alguien te da un consejo útil en algún juego en lugar de simplemente burlarse o pasar de largo».

«“Lo importante a recordar es que la frase en sí no es el problema principal, es la actitud. La vigilancia y el elitismo no tienen cabida en los espacios que queremos cultivar. Siéntete orgulloso de tus logros y celebra el éxito, pero no como un medio para derribar a otras personas»”, fue la alentadora respuesta de los funcionarios de Xbox, en una muestra de la preocupación que está teniendo la empresa por el estado emocional de los «gamers».

Un claro ejemplo de esto es, también según Somosxbox.com, el modo de invencibilidad de títulos como «Psychonauts 2» y «Gears 5» con su variedad de opciones para facilitar el camino a los jugadores, con lo que se deja entrever que los juegos son para todos, no para los más hábiles, sabiondos, pilos, despiertos….

efe

