En 2008, Travis Barker estuvo involucrado en un trágico accidente de avión, donde fallecieron dos de sus amigos y que le causó quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo, lo que le dejo un gran miedo a volar.

Pese a esto, el músico pudo dejar su miedo atrás gracias a su novia, Kourtney Kardashian, quien lo ayudo a superar su trauma, así lo confesó Travis en una entrevista con la revista ''Nylon Magazine''.

Barker expresó que se siente invencible cuando va de la mano con Kourtney, además de estar dispuesto a hacer lo que sea para complacerla, incluido controlar sus nervios para viajar en avión.

''Sigue siendo algo muy nuevo para mí, pero tener algo que me da fuerzas y me ayuda a superar esos obstáculos tan traumáticos es fabuloso. Ella es la persona que me aporta todo eso, me siento invencible cuando estoy a su lado'', señaló Barker.

Y agregó, ''Es algo que jamás había imaginado. Nunca me había planteado volver a subirme en un avión. Pero cuando me dijo que quería recorrer el mundo con ella, le contesté: ''Cuando quieras volar, yo te digo ahora que te acompañaré. Avísame con 24 horas de antelación y lo haré. Haré todo lo que sea necesario contigo''.

Cabe mencionar que en los últimos meses, la pareja ha viajado junta a destinos tales como Italia, Francia y hasta Bora Bora.

