Sigue la polémica por participación de la MUD el 21N

Algunos maracayeros se mostraron sorprendidos con relación a la participación de la Mesa de la Unidad Democrática MUD en los próximos comicios electorales a realizarse el 21 de noviembre del año en curso.

En relación al tema, Franklin González destacó, "yo considero que ellos no tienen oportunidad, siempre hacen lo mismo y lo único que quieren es apoderarse del poder y del país; esto está así por ellos mismos. El llamado es salir a votar porque es un derecho adquirido de todos los ciudadanos".

En este sentido, Ángela Fajardo señaló, "Ramos Allup debería es ponerse los pañales, ya que él si tiene como comprárselos, porque a los viejitos no le alcanza con su pensión, esa MUD es lo mismo de los chavistas están es pendiente de llenarse los bolsillos, no podemos ratificar a esta gente que son unos ladrones, no queremos al Gobierno actual ni mucho menos una mala oposición. Queremos vivir como antes con una derecha próspera, libre y en desarrollo".

Por otra parte hay quienes destacan que la participación de la MUD al evento electoral es un paso agigantado a la democracia y el pluralismo dentro de la política venezolana.

Así lo dio a conocer Edgar Pérez, quien resaltó, "si en realidad es la MUD es algo positivo, porque de alguna forma hay que sacar a este Gobierno y si hay más posibilidad y participación, considero que esta es la oportunidad".

Por su parte, Jesús Bello indicó, "si viene a participar para producir un cambio es beneficioso, queremos es transformar la manera de vida que estamos llevando, vamos de mal en peor, se espera una hiperinflación por el cambio monetario, esperemos que esta decisión de la Mesa de la Unidad sea para un progreso en el país".

Como es de recordar, en días pasados el líder opositor y exdiputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dio a conocer la intención de participar en los comicios donde se estará eligiendo a gobernadores, alcaldes y concejales el venidero 21 de noviembre, "a pesar de no tener garantías" indicó.

