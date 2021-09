Desde el mes de enero aproximadamente, los habitantes de una residencia ubicada en la calle Ribas, específicamente entre la calle Pichincha y Carabobo, tomaron la decisión de crear una cochinera en su vivienda, lo que ha ocasionado malestar en los vecinos de la misma.

Los residentes mencionaron que con el paso del tiempo la situación ha ido empeorando, y desde hace un poco más de tres meses, los malos olores producto de la cochinera, los persigue día y noche.

En este sentido, Clara Granada manifestó que todos los días y a toda hora son los malos olores, "cuando llueve es mucho peor, los cochinos los limpian en la mañana y el olor en ese momento es impresionante, debo vivir encerrada en mi casa, ya que si los olores penetran en la misma es muy complicado sacarlo después".

Destacó que ha denunciado la problemática pero no han recibido ninguna respuesta, "a nosotros no nos gusta estar en este plan, pero de verdad es muy complicado vivir así, yo hablé con el dueño de la misma y reconoció el mal olor, pero resaltó ese día que el Gobierno Nacional había emitido un decreto donde permitía tener una cochinera en las viviendas, pero estamos en pleno centro de la ciudad, eso no puede ser justo".

De igual forma, Ibel Ochoa indicó que en la zona habitan muchas personas de la tercera edad, "todos los que vivimos por acá somos viejos, una de las vecinas es sobreviviente de cáncer, hemos tenido que echar citronela para poder calmar un poco el olor, ya esto nos está matando".

Por último, Ochoa precisó que ya no puede utilizar el patio de su vivienda y debe vivir encerrada en su cuarto, "esto no es vida, en las mañanas y en las tardes es cuando hay más ese olor, al principio no pegaba tanto, pero ahora tienen 16 cochinos y imagínense lo desagradable que es".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

