Este lunes la policía australiana rescató a Anthony ''AJ'' Elfalak, un niño de tres años que había desaparecido el pasado viernes en el bosque cuando encontraba con su familia en una propiedad rural del estado de Nueva Gales del Sur.

El niño, quien tiene autismo y no puede hablar, fue descubierto durante un operativo que rastreaba desde un helicóptero una zona de arbustos en una finca en la población de Putty.

El pequeño, llamado Anthony ''AJ'' Elfalak, se encontraba bebiendo agua de un pequeño arroyo a unos 500 metros de la casa de la finca familiar cuando fue encontrado por las autoridades, conforme al vídeo publicado por la Policia de Nueva Gales del Sur.

Tras el avistamiento, una patrulla a pie se dirigió al lugar.

''El niño se ha reunido con su familia y esta siendo evaluado por lo paramédicos'', explicó la Policía en un comunicado.

El padre de Anthony declaró a los medios locales que su hijo tenía pequeños rasguños de caídas y mordeduras de hormigas, y catalogó de ''milagro'' que fuera encontrado con vida cuatro días luego de desaparecer.

Las autoridades desplegaron el viernes, tras denunciarse al mediodía la desaparición, un dispositivo de búsqueda; y rescate con más de 100 personas para recorrer el terreno; y que el domingo pasó cerca de la zona donde fue encontrado el menor.

Tras conocer la noticia, el primer ministro australiano, Scott Morrison, expesó su alivio y agradeció el trabajo de las autoridades.

''Gracias a Dios, Qué alivio. No puedo imaginar lo traumático que ha sido esta experiencia para AJ y sus padres. Me alegra saber que esta a salvo. Gracias a la Policía de Nueva Gales del Sur y el equipo de paramédicos'', señalo Morrison en Twitter.

Thank goodness. What a relief. I can’t imagine how traumatic this experience has been for AJ and his parents. Glad to hear he’s safe. Thanks to all at @nswpolice and our paramedics. https://t.co/pIL91J27Cc