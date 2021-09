En La Chapa hacen un llamado a Hidrocentro por brote de aguas servidas

Quienes residen en las cercanías de la calle Sucre con Gran Colombia en La Chapa, municipio Ribas, denunciaron las decenas de calamidades que están pasando para poder tener un nivel de vida digno. Indicaron que el problema que los mantiene más preocupados, es el desbordamiento de una red de cloacas de la zona.

Loading...

Con respecto al tema, los afectados manifestaron que llevan más de tres meses con la obstrucción de la red de cloacas, lo que ha conseguido que la comunidad se vea infestada por una cantidad incalculable de plaga y malos olores; y por consiguiente que el sitio sea un foco de contaminación y enfermedades inminentes.

Pedro Martínez, residente de la barriada por años, informó que el inconveniente al parecer se está presentando en una de las empresas cercanas a la zona, de allí se expiden estos líquidos, que no sólo se empozan en esa parte de la localidad, sino que la bañan en toda su extensión y hasta hacen que colapsen todas las alcantarillas y bocas de visita.

"Con este problema lidiamos todos los días, porque esto es aguas putrefactas por todos lados y es un líquido que viene de una empresa de mayonesa que está cerca. Nos hemos dirigido hasta allá para hablar con los dueños, ellos nos dijeron que iban a solucionar, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Asimismo, esto no es ajeno para los gobernantes que saben la situación y sin embargo no han hecho nada", mencionó Martínez.

Del mismo modo, la señora Melissa Pérez agregó sentirse como muchos de sus vecinos "preocupada" por el foco de contaminación con el que tienen que vivir. "Aquí nadie nos toma en cuenta, estamos a la buena de Dios, Hidrocentro no hace nada por solucionar el problema y la municipalidad no les mete presión. Es horrible vivir así en medio de esta pudrición, es insoportable, vamos a tener que tomar medidas drásticas para que nos escuchen y nos solventen el problema".

Por su parte, Ivón Montañés dijo: "Esta situación que estamos viviendo es alarmante, porque hasta el momento a Dios gracias, no se han presentado hechos que lamentar, pero si es necesario que se solucione, porque los más afectados son los adultos mayores que por aquí residen y además los niños que son bastantes y muy vulnerables".

La comunidad en general espera que las autoridades locales puedan atender la situación, algunos manifestaron mantenerse regando las casas con agua caliente para de alguna forma paliar la cantidad de gusanos y plaga que hay en la zona a raíz del bote de aguas negras.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...