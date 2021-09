Ciudadanos esperan la llegada de la segunda dosis de Spunitk V

En El Coliseo El Limón, espacio destinado para la inoculación contra el Covid-19, aún no han recibido el lote de vacunas proveniente de Rusia, y por ende las personas están angustiadas esperando recibir su segunda dosis.

En este sentido, Eliuz Contreras, coordinadora del centro de vacunación ubicado en el Coliseo El Limón comentó, "no hay una fecha prevista para la distribución del biológico en el municipio, la información más cercana que hay es que llega al país este 6 de septiembre, pero no hay una fecha precisa acá, de la llegada a la jurisdicción de Mario Briceño Iragorry".

Se pudo conocer igualmente que en este centro de inoculación están entre los días estipulados para la colocación de la segunda dosis, con un aproximado de dos semanas de retraso, se esperaba empezar a colocar la próxima jornada desde el 21 de agosto.

HABLA LA GENTE

Entre tanto, la ciudadanía se siente un poco ansiosa y angustiada en cuanto a la llegada de la vacuna Spunitk V, para continuar la segunda oleada de vacunación que se está esperando desde hace algún tiempo.

Con respecto al tema, Juan Carlos Romero comentó, "estoy esperando colocarme la vacuna, me toca para el 13 de este mes, sólo espero que cuando vaya a inyectarme haya existencia de la dosis".

Asimismo, Xiomara de Araujo señaló, "me devolvieron del centro de vacunación del IRDA porque no hay aún vacuna rusa, tengo 35 días esperando por la segunda dosis, esperemos que para el día que me reprogramaron la fecha ya haya llegado y salir de eso".

Por otro lado, se pudo evidenciar en los centros de vacunación de los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, que la afluencia de personas era poca, y que los ciudadanos que acudían a averiguar por la siguiente dosis de la vacuna rusa, le reprogramaban la fecha en la tarjeta de citas.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

