"Próximas elecciones no tienen ninguna posibilidad de abonar un cambio"

María Teresa Clavijo, coordinadora Estadal de Vente Venezuela en el estado Aragua, manifestó que hasta la fecha nada ha cambiado en la crisis que atraviesa el país, asimismo precisó que en su opinión el Consejo Nacional Electoral intenta dar una imagen de flexibilización y comprensión ante diferentes problemas que ocurren en los procesos políticos locales y nacionales.

"Hoy permanecen presos cientos de civiles y militares, los cuales no podrán ejercer su derecho al voto, siguen inhabilitados decenas de líderes, quienes tampoco podrán postular su nombre para el venidero proceso, lo que demuestra el talante tiránico del régimen de Maduro, lo que además confirma que lo que viene en el mes de noviembre no es un proceso electoral libre, es un proceso de legitimación del Gobierno Nacional", indicó Clavijo.

Clavijo indicó además que lamentablemente para Venezuela, el gobierno de Maduro logró llevar a su terreno al gobierno interino, "cuando ellos mismos de manera increíble para los venezolanos y el mundo democrático decidieron quitarse su investidura y se autodenominaron como plataforma unitaria, cuando en realidad allí hay diputados, embajadores y representantes del gobierno interino y demás funcionarios".

Además destacó que fue un error no haber ido a negociar desde la posición de la fuerza, por lo que indicó que el proceso electoral venidero no tiene ninguna posibilidad de abonar al cambio en el país, "lo que va a suceder es que todo va a permanecer igual y para nuestra tragedia en Venezuela, el gobierno de Maduro facilitó unas elecciones en las cuales se decidió participar con parte de la venia de la comunidad internacional que entiende que los problemas de los venezolanos comienzan su solución desde los venezolanos y están confiando que esto puede resolverse, pero todos sabemos que no va a pasar".

Por último, Clavijo manifestó que hasta los momentos no existe posibilidad de que con lo que se está gestando, exista un cambio para Venezuela, "lo más importante y lo que necesita esta nación es recuperar su libertad, su estabilidad y por supuesto frenar el plan expansionista del crimen del gobierno de Maduro, los cuales están intentando tratarlos como políticos, pero no lo son".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

