Maracayeros aprovecharon los últimos días de la flexibilización

Este fin de semana el centro de Maracay, municipio Girardot, lució repleto de personas, y es que los ciudadanos aprovecharon los últimos días de flexibilización ampliada, de acuerdo al esquema para prevenir la propagación del Covid-19, esto con la finalidad de realizar las compras necesarias.

En este sentido, Pedro Díaz señaló que en la semana radical es muy complejo realizar alguna compra, "la mayoría de los locales no están laborando y aquellos que se encuentran abiertos no están de una forma que no es muy legal, entonces es un poco molestoso, es preferible venir los fines de semana flexible".

Díaz mencionó que las personas han relajado un poco las medidas de bioseguridad, "ya en las calles no se están cuidando como antes, esta es una realidad que aparte es peligrosa, ya que el virus del Covid-19 no se ha ido, continúa causando estragos a nivel mundial".

Por su parte, Julio Carreño precisó que lo bueno de comprar en los últimos días de la semana flexible, es que se logras pescar algunas ofertas, "en estos momentos ahorrarse un poquito de dinero siempre es bueno, por eso se debe caminar un poco, pero si se consiguen las cosas a un precio accesible, aunque para nadie es un secreto que todo está dolarizado".

Por último, Carreño recalcó que las medidas de bioseguridad no se están cumpliendo a cabalidad, "ya muchas personas no están haciendo uso del tapabocas, en el transporte público les permiten subir sin el mismo, en la calle las personas se aglomeran y no cumplen con el distanciamiento social, creo que eso se debe rescatar un poco para evitar que los casos aumenten".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

