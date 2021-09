Piden que el semáforo de la avenida Francisco de Miranda funcione

Los conductores ribenses denunciaron que durante los últimos meses distintos semáforos de la ciudad de La Victoria han presentado fallas en su funcionamiento, en importantes cruces viales, causando afectaciones tanto para los transeúntes, como para los automovilistas.

En este sentido, quienes se consideran afectados informaron que estos inconvenientes se han ido incrementando conforme pasa el tiempo, pues ha tomado importantes avenidas, entre la que destaca la avenida Francisco de Miranda, la misma donde se unen seis sentidos, lo que representa para muchos un peligro inminente.

"Manejar en La Victoria se ha vuelto cosa de locos, inicialmente era por los huecos, pero ahora es la falta de señales de tránsito e iluminación en los semáforos. Todo el mundo hace lo que mejor le parece, no hay educación vial. Hace algunos días de milagro no choco; estaba en el semáforo de la avenida Francisco de Miranda justo en frente de la Bomba Campo Grande y traté de cruzar pero un autobús pasó volando por la falta de semáforo y por poco no me lleva. Yo no sé qué esperan para arreglar esto", expresó Libardo Contreras, mientras se encontraba en las afueras de una estación de servicio cercana a la avenida.

De la misma forma, Karol Velázquez comentó: "Esta situación que se vive desde hace años en esta parte de la avenida Francisco de Miranda es alarmante, puesto que nos estamos arriesgando no sólo a retardarnos por la congestión en las horas pico, sino a poder vernos involucrados en choques o accidentes con los transeúntes, a consecuencia de la falta de energía eléctrica en estas señalizaciones y la ausencia de funcionarios viales que organicen el libre paso".

Por su parte, ciudadanos de a pie como Mirna Núñez agregaron: "Para caminar tenemos que andar pendientes, porque este escenario no sólo altera el tráfico, sino también a los conductores imprudentes que hacen de las suyas y pasan como alma que lleva el diablo. Más de una vez un motorizado me ha frenado de cerca y esto es insostenible, ya que hay autoridades que deberían velar por la seguridad de los peatones y como de costumbre no lo hacen, lo que les gusta es pararse a ver qué matraquean".

En resumidas cuentas, los afectados siguen enviando llamados de atención a los entes competentes, para que se aboquen a resolver estos problemas que no sólo afectan este sector, sino en toda La Victoria y de esa forma ayudar a prevenir cualquier hecho que lamentar.

DANIEL MELLADO | elsiglo

