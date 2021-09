Maggie Gyllenhaal debuta como directora

Con tres décadas de trayectoria como actriz a sus espaldas, Maggie Gyllenhaal presentó ayer en Venecia su debut como directora, "The lost daughter", y aseguró que ha encontrado su verdadera vocación: "Siempre he sido directora pero no me sentía autorizada para admitírmelo a mi misma".

Protagonista de películas como "Secretary", "The Dark Knight" ("El caballero oscuro") o la serie "The Deuce", Gyllenhaal confesó en rueda de prensa que fue rodando esa serie en la que interpretaba a una directora de cine porno cuando se lo planteó: "Pensé que esa era yo y que ese era un trabajo más adecuado para mi".

Gyllenhaal eligió para su debut la adaptación de una novela de Elena Ferrante, "The lost daughter", que rompe tabúes sobre la maternidad.

La siempre solvente Olivia Colman es la protagonista, Leda, una mujer que durante unas vacaciones en una isla griega observa a una madre (Dakota Johnson) y a su hija en la playa, lo que le despierta el recuerdo de sus propios traumas relacionados con la maternidad y las decisiones poco convencionales que tomó en su día al respecto.

"Leí por primera vez la novela hace años y primero pensé 'esta mujer esta jodida', pero un segundo después me dije 'oh no, la entiendo perfectamente, ¿significa eso que también estoy jodida o es esta una experiencia que mucha gente tiene y nadie habla de ello?'".

Lo siguiente fue ponerse en contacto con la misteriosa Elena Ferrante, con quien se comunicó por escrito y que la animó en todo momento a seguir adelante con la adaptación y a dirigir ella misma la película, según contó.

"La mayoría de la gente tenemos un enorme espectro de facetas en nosotros mismos, me sorprendería que hubiese una madre que no se hubiera planteado alguna vez coger la puerta y largarse, no significa que lo hagas pero espero que la película haga mirar con compasión a esta mujer", dijó.

Peter Sarsgaard, marido de Gyllenhaal que también forma parte del elenco, puso la nota emotiva de la rueda de prensa al asegurar que fue "un enorme placer" ver a su mujer poder desarrollar su talento.

"Es todo lo que puedo decir sin ponerme a llorar", declaró, "hace mucho que la gente sabe lo gran actriz que es pero estar cerca de ella es realmente inspirador, tiene un ojo certero para la verdad menos convencional".

La película es una de las dos que entró en competición por el León de Oro de la Mostra de Venecia, la otra ha sido "Spencer" de Pablo Larraín.

efe

