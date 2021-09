Lanzan disco de remezclas de Lady Gaga

Lady Gaga ha publicado este viernes "Dawn Of Chromatica", el disco en el que se lleva a la pista de baile su último y celebrado álbum de estudio, "Chromatica" (2020), con las remezclas de otras conocidas figuras de la música como Arca, Pabllo Vittar, Charlie XCX, Mura Massa o Rina Sawayama.

El estadounidense BloodPop, quien ya había marcado la pauta del sonido del álbum original, ha vuelto a ejercer la producción ejecutiva de este proyecto que permite recuperar canciones que se han convertido en éxitos como "Stupid Love" o "911".

Así es posible escuchar también la reinterpretación de Chester Lockhart, Mood Killer y Lil Texas de "Sine From Above" junto a Elton John, o la que Arca ha hecho de "Rain On Me", el tema que Lady Gaga grabó junto a Ariana Grande, a la que la venezolana ha incluido fragmentos de sus temas "Time" y "Mequetrefe" y del "Mételo Sácalo" de DJ Yirvin.

Dorian Eletra, A. G. Gook, Planningtorock y COUCOU CHLOE son otros de los profesionales que han contribuido a dotar de nueva vida al sexto disco de estudio de la diva americana, publicado en plena pandemia, en mayo de 2020, lo que cortó relativamente su posible recorrido musical, especialmente en lo que se refiere al directo.

Con todo, "Chromatica" se ha convertido en uno de los discos más aplaudidos por crítica y público de Lady Gaga y, no en vano, en la última gala de los premios Grammy cosechó una nominación al "mejor álbum de pop vocal" y un galardón a la "mejor interpretación de un dúo o grupo de pop" por "Rain On Me".

"Dawn of Chromatica" no es el único proyecto que mantiene activa a la estrella, ya que el 1 de octubre está previsto que edite un nuevo disco junto a Tony Bennett, "Love For Sale", en el que ambos versionan temas del repertorio de Cole Porter.

