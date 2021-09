Alcaraz: "El apoyo del público ha sido decisivo en mi triunfo"

El español Carlos Alcaraz, de 18 años, que venció por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5) al tercer cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas, dijo que su triunfo en el Abierto de EEUU solo había sido posible por el gran apoyo que le dio el público en el Arthur Ashe.

"Sin su apoyo, la victoria no hubiese sido posible", declaró emocionado Alcaraz, 55 del mundo, en la pista central al concluir el partido. "Sus gritos fueron los que me dieron la fuerza para seguir".

Alcaraz, con poderosos golpes de derecha desde el fondo de la pista, ofreció un entretenido partido de cuatro horas y siete minutos que hizo las delicias de los espectadores, que ya estaban enfrentados a Tsitsipas por sus polémicos descansos de ir al baño durante los anteriores dos encuentros.

El controvertido tenista griego se enfrentó nuevamente a una multitud hostil en gran parte debido a sus largas pausas en el baño cuando se enfrentó al inglés Andy Murray y al francés Adrian Mannarino.

"No entiendo de la polémica con los aficionados y con algunos profesionales, simplemente cumplo las reglas establecidas", declaró Tsitsipas al concluir el partido después de alabar el buen tenis de Alcaraz. "Tuve mis oportunidades en el tercer set, no las aproveché y me costaron el partido".

Alcaraz está en la cuarta ronda en Flushing Meadows en su debut, estaba abajo 2-5 en el tercer set, pero siguió presionando para luego ganarlo en el desempate, que al final sería decisivo.

Ahí fue cuando los aficionados le dieron todo el apoyo al gritar "¡Carlos!, ¡Carlos!" al unísono.

Alcaraz agradeció al público, ausente el año pasado por la pandemia, por "empujarme en el quinto set, sin su ayuda todo hubiese sido diferente"

