Tras el anuncio del Banco Central de Venezuela (BCV), donde el venidero mes de octubre se realizará una nueva reconversión en el bolívar, pasando a digital, fueron muchos los habitantes del eje Este del estado Aragua que manifestaron sus opiniones en torno a este tema.

Y es que para nadie es un secreto que esta nueva reconversión es la tercera desde el año 2008, donde inicialmente se le eliminaron tres ceros a la moneda, seguido a esto en el 2018 le quitaron cinco ceros y finalmente tres años después, en el 2021 se anulan seis ceros más, en pro del buen desarrollo del país y su recuperación económica.

Este panorama mantiene a muchos de los ciudadanos de esta parte de la región aragüeña a la expectativa del ambiente que se pueda vivir una vez se ponga en marcha la medida. Mencionaron que actualmente se dio a conocer la reconversión, sin embargo es muy poca la información que han recibido con respecto a este tema.

"Soy una ciudadana de a pie con un sueldo mínimo y uno que se ayuda con uno que otro bono. De verdad es muy poco lo que se de esta reconversión, lo único que conozco es que nuevamente le quitarán los ceros a la moneda.

Lo que puedo decir con base a lo que se, es que no es una medida tan mala, no obstante, para hacer eso deben tener en cuenta que se va a sufrir un cambio brusco, si ahorita, no hay efectivo no me quiero imaginar cuando salgan los nuevos billetes. Espero que las autoridades mantengan un estudio de lo que están haciendo y como crear nuevamente una cultura del bolívar que ya se ha perdido, así como también ante el comercio con los billetes que se ve venir, precisamente por la falta de cultura y de compromiso de los venezolanos", dijo Marielvis Toledo.

De acuerdo con la opinión anterior, Bernardo Puertas agregó: "Nosotros los que no conocemos del tema, debemos recibir una buena información sobre este tema, que sea difundida diariamente, con una sola persona explicando, porque yo soy un adulto mayor, me estoy comenzando a familiarizar y me quitan otros ceros, entonces me vuelvo un ocho. Y para completar habla el Banco Central, habla el otro y el otro; y uno queda en el limbo, necesitamos seriedad en el asunto".

Por su parte, profesionales de la contabilidad y conocedores del tema en el eje Este, manifestaron que esta es una medida que se debía tomar, puesto que las cifras que se estaban manejando para el momento son demasiado altas, si de bolívares se habla, tanto que las personas usan un tipo de reconversión.

"Cuando te dicen un precio de tres mil bolívares, ya la gente asume que son 3 millones, ya hay una reconversión implícita en la forma de hablar de las personas. Ahora quienes manejamos números, pues se está haciendo muy difícil, tanto para la facturación, como para la llenada de libros y la presentación de las cifras solicitadas son muy altas, por tanto es una medida que se esperaba y era necesaria. Si es buena o es mala la medida, por la inflación es un aspecto que se ve todos los días, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, es una medida que debemos esperar a ver qué tal nos va. Esperemos que todo sea para bien", expresó María Eugenia Córdova.

En resumidas cuentas, en esta parte del estado Aragua se encuentran a la expectativa de los resultados que pueda traer la reconversión, no obstante, esperan que sea todo en beneficio de los venezolanos y el buen desarrollo de su economía y su desarrollo.

DANIEL MELLADO | elsiglo

