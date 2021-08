Recientemente el cantante Nacho ofreció detalles de su trato con su exmujer Inger Devera, a quien al parecer le evita dirigirle la palabra.

En una entrevista para el canal de YouTube Noche de luz, conducido por Luz García, el venezolano no se guardó nada sobre su vida y dio detalles de todo, hasta de como quedaron las relaciones con la madre de tres de sus hijos después de haberse separado.

Resulta que la presentadora le preguntó si mantenía buena relación con su ex, a lo que él respondió que no se comunica directamente con ella, sino con sus hijos: "No te puedo decir que somos los mejores amigos, pero tampoco te puedo decir que nos las llevamos mal yo creo que, por la salud de nuestros hijos, preferimos enfocarnos en ser buenos padres para nuestros hijos, y entendemos que yo la llamo a ella".

Tras su declaración, rectificó lo dicho y explicó los motivos por los cuales prefiere dirigirse directamente a sus descendientes: "Yo hablo con mis hijos porque ellos ya están grandes y les digo 'díganle a mami que los voy a ir a buscar' y ella nunca se ha puesto con nada", aclaró.

Durante la misma conversación, el criollo destacó que todavía tiene sentimientos por la bailarina, aunque no son los mismos que dieron pie a su relación con ella: "No creo que haya dejado de amarla. Yo lo que creo es que ese amor se transformó, no creo que la rutina dañe las cosas, simplemente ese amor se transformó en algo completamente distinto y uno tiene que tratar de darse cuenta si esto es rescatable o no", manifestó.

