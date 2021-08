Ciudadanos del eje Este rechazan posible aumento del pasaje

Tras la medida de reconversión monetaria, la cual se llevará a cabo en el venidero mes de octubre, muchos han sido los transportistas del eje Este del estado Aragua, quienes comenzaron a informar que presuntamente ya se encontraba en la mesa un ajuste en sus tarifas, lo que desde ya comenzó a causar gran malestar en los pasajeros.

Según los ciudadanos que a diario usan el servicio en esta parte de la entidad aragüeña, un aumento en el pasaje sería "ilógico", ya que el sueldo mínimo integral que están percibiendo, el cual se encuentra en los 10 millones de bolívares actualmente y con la reconversión pasaría a 10 bolívares, no les da la base para realizar este pago, tomando en cuenta que el costo podría ubicarse entre 1 y 1.5 bolívar.



"De verdad es una locura lo que quieren hacen los transportistas y espero que no sea así, porque es imposible que un mes de trabajo se nos vaya en pasajes, es decir, ya no podemos comer, ni enfermarnos, porque hay que pagarle a los camioneteros que mantienen un servicio completamente pésimo. Pobre de los que trabajan en otro municipio quedarán desempleados, porque no hay base para eso", mencionó el señor Rubén Camino.



La señora Mayela Pérez agregó: "Yo soy una adulta mayor y vivo sola, entonces, cómo hago para que la pensión me alcance, si ya estaba haciendo maromas para rendirla, es una locura. Me monté esta mañana en mi bus de El Consejo para La Victoria y ya ni están aceptando los billetes de 20 mil bolívares y como me negué a dar otro, me dijeron que averiguara como iba hacer cuando ellos subieran el pasaje. No sé de verdad que quieren los camioneteros".

Carlos Graterol dijo: "Sinceramente espero que no se dé ese aumento, aunque los transportistas siempre hacen lo que les da la gana. Pero de ser así, el gobierno debe hacer algo o subir los sueldos y estancar los precios de los productos o mantener ellos a los camioneteros, porque nosotros ya no tenemos con que".

Por su parte, Nelson Cordero expresó: "Es impresionante la avaricia de los transportistas, no ha terminado de enfriarse la información de la reconversión cuando ya están buscando la manera de sacar partida. Como ciudadanos debemos buscar apoyo en algún ente porque nos quieren desangrar el bolsillo, sin ofrecer mejoras".

Para finalizar, los pasajeros de esta parte del estado Aragua hicieron un llamado a las autoridades nacionales y regionales a buscar alternativas que beneficien tanto a los transportistas, como a los ciudadanos.

"Sabemos que la situación a todos nos golpea, por tanto es necesario que se tomen en consideración todos los aspectos del panorama que vivimos para así conseguir un consenso donde todos nos veamos beneficiados", culminó diciendo Sissi Méndez.

CONSEJEÑOS SUFREN PARA MOVILIZARSE EN BUS

Los pasajeros del municipio José Rafael Revenga denunciaron que diariamente deben pasar una odisea para poder trasladarse a sus sitios de trabajo y viceversa todos los días. Señalaron que las fallas en el servicio de transporte público cada vez se agudizan más lo que causa su malestar, ya que no les permite desempeñarse como deberían.

En este sentido, los residentes de esta parte del eje Este de Aragua aseveraron que para poder llegar a tiempo a realizar su diligencia y actividades que normalmente son en los municipios vecinos, deben salir hasta con tres horas de anticipación, puesto que no sólo no hay las suficientes unidades, sino que además las pocas que hay en las horas pico laboran haciendo servicios a empresas privadas.

"Salir de aquí de Sabaneta es una locura todos los días, yo trabajo en La Victoria y entro a las 8:00 de la mañana y debido a este problema debo salir a las 5:00 de madrugada a ver si toco con suerte y agarro bus, sino fácilmente puedo llegar a las 8:00 o 9:00", dijo Angélica Nieves.

El señor Esteban Velásquez agregó: "Los camioneteros hacen lo que les da la gana y nadie hace nada por nosotros. Que debemos llegar tarde a donde vamos, mientras llevan personas de las empresas. Ahí es donde me pregunto, dónde están las autoridades, los entes competentes, ellos hacen lo que mejor les parece y mientras el pueblo pasando roncha".

Por su parte, Melisa Alvarado dijo: "La gente se queja del servicio de Ribas, pero no hablan de El Consejo, donde los colectores son abusadores, cobran a veces 400 mil o 600. Es horrible lo que padecemos los revengueños".

Para finalizar, los pasajeros hacen un llamado al director de Vialidad y Transporte de la Alcaldía de Revenga a que "meta la lupa" a lo que está ocurriendo con el transporte en su municipio y así consiga una solución a este inconveniente.

DANIEL MELLADO | elsiglo

