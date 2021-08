''As Far As I Can Walk", un drama dirigido por el serbio Stefan Arsenijevic que relata la historia de un inmigrante ghanés que busca a su esposa cruzando la ruta de los Balcanes, ha ganado hoy el Globo de Cristal al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

Foto: Referencial

La película, que se impuso a otras 11 candidaturas, muestra el viaje que Strahinja, un ghanés que intenta ganarse la vida en Serbia, para encontrar a su mujer, que se fugó del campo de refugiados donde vivían para cumplir su sueño de ser actriz en Londres.

El protagonista de la cinta, Ibrahim Koma, ganó el premio al mejor actor del certamen, que se clausura hoy.

El largometraje cuenta con la participación de refugiados reales como figurantes e intenta, en palabras de su propio director a Efe, tratar a los migrantes "como a cualquier otra persona".

"Ahora, con Afganistán, veo de nuevo como los medios solo hablan de números. Si empezamos a hablar de personas servirá para entender lo que tenemos que hacer para ayudarnos los unos a los otros", afirmaba Arsenijevic.

La directora de fotografía de la película, Jelena Stankovic, recibió una "mención especial" por su trabajo.

Por su parte, "Zátopek", un largometraje dedicado a la vida del tetracampeón olímpico Emil Zátopek, recibió el "Právo Audiencie Award" como el largometraje favorito del público.

Durante el día de hoy el festival también entregó un premio de honor por el conjunto de su carrera al actor, escritor y director estadounidense Ethan Hawke.

A lo largo de su carrera Hawke, de 50 años; dio vida a Jesse en la famosa trilogía de "Before Sunrise" y fue nominado en cuatro ocasiones al Oscar a mejor actor; por "Training Day" (2001); "Before Sunset" (2004), "Before Midnight" (2013) y "Boyhood"(2014).

El americano recordó hoy durante una charla el primer gran papel de su carrera; el alumno tímido del profesor interpretado por Robin Williams en "El club de los poetas muertos"; (Dead Poets Society); en 1989.

"Robin Williams, que era un icono en aquella época, no paraba de hacer bromas en el plató, lo que me sacaba de quicio", bromeó Hawke.

Por la alfombra roja de Karlovy Vary también pasó este sábado Johnny Depp, que presentó su última película, "Minamata"; una historia sobre contaminación en una pequeña ciudad japonesa.

A sus 58 años; suma tres nominaciones a los Oscar por sus papeles en "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (2003); "Finding Neverland" (2004) y "Sweeney Todd" (2007).

