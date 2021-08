Semana radical cierra con bastante afluencia de maracayeros

La semana radical cierra este fin de semana con muchas personas en las calles, establecimientos comerciales donde expenden alimentos, así como los centros comerciales.

Loading...

En un recorrido realizado por la avenida Bolívar de Maracay, nos percatamos que la mayoría de los maracayeros estaban en busca de alimentos que se les terminaron y necesitaban reponerlos.

Andreína Castillo comentó que a pesar de haberse colocado la vacuna no implica que vaya estar en la calle. "Salí a comprar las frutas y verduras que se terminaron, eso sí sin descuidarme con mi tapabocas y mi frasco de alcohol con o sin vacuna hay que seguir cuidándose".

Mencionó que mientras caminaba vio mucha gente que no estaba usando tapabocas y algunos comercios no estaban echando el alcohol al entrar, además la mayoría de los empleados sin usar el tapabocas y sin respetar el distanciamiento social.

Mientras que Edgar Solórzano, quien se encontraba en una plaza descansando de la caminata comentó. "A estas alturas del partido es imposible distinguir cuando es radical o no, pues siempre hay la misma cantidad de gente circulando en la calle y lo peor del caso es que ni usan el tapabocas correctamente, como me pasa a mí en algunos casos, pero hay que cuidarse".

Por su parte, Luis Ramón Pérez dijo que aunque hay mucha gente caminando en las calles en las semanas radicales, hay pocos carros que salen al centro de la ciudad y eso me perjudica. "Yo trabajo como parquero y durante la semana radical son pocos los ingresos que tenemos, los policías están atentos a todo lo que pasa, entonces no tengo muchos carros que cuidar, a mí por lo menos no me gustan las semanas radicales".

CENTROS COMERCIALES CON HORARIOS RESTRINGIDOS

De igual forma, Jorge Álvarez, quien trabaja como portero en un centro comercial, manifestó que durante la semana radical los centros comerciales tienen un horario restringido desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde los días de semana y los fines de semana hasta las 2:00 de la tarde.

"Es importante que toda persona que entre al CC debe tener su tapabocas y evitar estar en grupo de más de 3 personas, respetar el distanciamiento social. Además los supervisores de vigilancia recorren las instalaciones para verificar que en cada tienda estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad", concluyó.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...