Servicio de camiones cisternas ha bajado 60%

En 60% han bajado las actividades y servicios que prestan los cisterneros en el estado Aragua, pues según el testimonio de este gremio la falta de combustible es el principal problema que presentan a la hora de prestar el servicio.

Los conductores de los cisternas que llenan sus tanques en los llenaderos de El Avión y Tapa Tapa, señalaron que la situación está bastante complicada porque muchas veces pasan hasta un mes sin hacer viajes porque no tienen gasolina ni gasoil.

Manuel Rangel, vicepresidente del Transporte de Cisterneros ubicado en Tapa Tapa, indicó que en el patio hay más de 30 cisternas esperando una oportunidad para echar combustible y de esa manera prestar el servicio en aquellas comunidades que lo requieran.

"El precio para el traslado del vital líquido se mantiene entre 20 y 25 dólares por viaje, pero cuando no tenemos el combustible no podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

Detalló que pagar el servicio a precio dolarizado, reducir viajes y adquirir el carburante en otras entidades, son varias de las alternativas que manejan más de 100 cisterneros, para llenar los tanques de sus camiones.

Resaltó que son pocas las cisternas que prestan el servicio en la zona norte de Maracay, ya que no resulta rentable para los trabajadores. "Si sale un servicio para Las Delicias nadie lo quiere hacer porque se cobra poquito y se consume mucho combustible", aseveró.

Por su parte, Oscar Vitoria, quien es conductor de un cisterna desde hace 28 años, puesto que lo heredó de su padre, señaló que cada vez que van a las estaciones de servicio, los bomberos sólo quieren despacharle 60 litros que no nos alcanza para 2 días de trabajo, más aún si son trayectos largos.

"Lo que hacemos para no meter todos los camiones es llevar uno para equiparnos, si enviamos muchos carros no nos aceptan en las gasolineras. Sin embargo, nos piden adicionalmente pagar una vacuna", expresó Rangel.

Añadió que cancelar la gasolina en divisas no les favorece, porque los fletes que hacen son "económicos". El viaje mínimo está en 20 dólares.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA

