Los aguaceros siguen atemorizando a vecinos de Turmerito

Las tempestades que han caído sobre gran parte del estado Aragua han causado estragos en Turmerito, ubicado en el municipio Mariño, donde varias viviendas se vieron afectadas por la anegación.

Loading...

Los residentes del sector, que viven bajo la amenaza de la erosión de la montaña, resaltaron que la lluvia que azotó a la comunidad el día lunes inundó algunas casas, no obstante, en esta oportunidad el agua venía acompañada de piedras y lodo proveniente del cerro.

Los residentes de la calle Pericoco fueron los más perjudicados debido a que las viviendas se encuentran diagonal a la calle por donde bajan las aguas desde la parte alta del sector.

En este sentido, José Miguel Maldonado comentó que "la lluvia empezó a eso de las 6:00 de la tarde, piedras, palos y lodo comenzó a bajar por las cunetas y a meterse en las casas; empezamos a sacar el agua para evitar mayores daños".

Por otra parte, Ruth Maru señaló, "no tengo una hora exacta de cuando empezó a meterse el agua a mi casa, pero cuando me di cuenta ya el lodo y el agua estaba en la sala, ya hoy sólo queda sacar lo que se metió y rogar para que no llueva".

Por otro lado, Raúl Azócar indicó, "nosotros estamos haciendo unos trabajos en algunos locales de la comunidad, pero cuando llegamos nos encontramos con todo inundado y tuvimos que limpiar y sacar los escombros".

En vista de la situación preocupante, los habitantes de Turmerito, municipio Mariño, esperan la presencia de una cuadrilla de limpieza de la alcaldía para que ayude a los afectados a remover los escombros y limpiar las calles.

PIDEN ATENCIÓN GUBERNAMENTAL

Los vecinos aprovecharon la circunstancia para denunciar otros problemas comunitarios que padecen en la actualidad.

Con respecto al tema, Héctor Gómez indicó que "las aguas servidas tienen bastante tiempo, me atrevo a decir que son casi 4 años que se desbordaron, muchas personas sufren de esta calamidad, y no han solucionado el problema desde entonces".

Entre tanto, Manuel Cabrera agregó que "el problema de las aguas putrefactas no es consecuencia de lo ocurrido en el cerro, eso ya estaba presente en la comunidad desde hace mucho tiempo, la oscuridad en las calles, la falta de pavimentación, el problema con el agua que no es constante, llega por sectores".

Otra de las problemáticas que destacaron los residentes de Turmerito es el abandono de la plaza de la comunidad, los espacios de la misma se encuentran deteriorados a la espera de ser intervenidos por los entes gubernamentales para su recuperación".

De esta manera los vecinos del sector del municipio Mariño hacen un llamado al ejecutivo regional para que tome en cuenta estos problemas del sector que datan de varios años, bajo la mirada indolente de las autoridades de Hidrocentro y de los entes encargados.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...