Ángel Gutiérrez, presidente de Compañía Anónima Terminales de Girardot ratificó a través de las redes sociales que el Gobierno nacional a través del ministro Hipólito Abreu no ha autorizado un aumento en las tarifas del transporte público.

El funcionario manifestó lo siguiente: "Debemos informar a todos nuestros usuarios que hacen vida en el Terminal de Maracay, o que utilizan el mismo como punto de abordaje de las unidades, que por instrucciones por ciudadano ministro de transporte, Hipólito Abreu, y el órgano superior del estado Aragua, no esta autorizado ningun tipo de ajuste de la tarifa del pasaje urbano y suburbano".

Dijo asimismo que a principio de la mañana del día sábado se dio a conocer que algunas organizaciones de transporte, de manera arbitraría e inconsulta, decidieron aumentar el corto del pasaje.

Gutiérrez expresó: "Mi llamado es a nuestros usuarios a no prestarse a esta intención que tienen los transportistas sin consentimiento, hasta que el gobierno nacional no lo autorice no habrá aumento del pasaje".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

