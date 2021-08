Las cuadrillas adscritas a la empresa del Estado, Corpoelec, se desplegaron en todos los rincones del eje Este del estado Aragua, con la finalidad no sólo de informar a los usuarios sobre sus servicios, actualización de datos, sino también para que realizaran las cancelaciones correspondientes.

Loading...

En este sentido, por medio de puntos de información los funcionarios abordaron a los ciudadanos de los municipios Ribas, Revenga, Santos Michelena, Bolívar y Tovar, para de esa forma acercarse a las comunidades y de alguna forma recibir los pagos atrasados.

Con respecto al tema, quienes llevaban las riendas de estas jornadas en el municipio Ribas, informaron que estaban preparados para atender a los ciudadanos en pro de un mejor servicio. Señalaron que entre las funciones realizadas se estaban llevando a cabo cortes del servicio a los que mantenían facturas vencidas y además con cargas eléctricas considerables.

"Estamos abordando todo el estado Aragua, esto siguiendo las orientaciones de las autoridades nacionales, en pro de fortalecer el servicio por medio de las cancelaciones. Se sabe que hay zonas que no pagan el servicio, por ende nos dispusimos a dar esta información", dijeron.

Del mismo modo, comentaron que los cortes se les está realizando a las personas o comercios que conserven facturas vencidas de seis meses en adelante.

"Los que no hayan pagado desde principios de año y hasta más son los que les estamos colocando la sanción de suspensión del servicio. Pues es lo correcto, para nosotros como empresa poder seguir potencializando el servicio que estamos prestando".

En resumidas cuentas, los funcionarios puntualizaron que seguirán desplegados en toda la región aragüeña, con un cronograma organizado, donde los métodos de bioseguridad también son un factor denominador.

CIUDADANOS DEL EJE COMENTARON

Ante este panorama de cobro, muchos fueron los usuarios que comentaron su malestar, ya que según ellos este servicio en esta parte del estado Aragua, había estado dormido.

"Es imposible que a una persona le corten la energía eléctrica, cuando las oficinas por lo menos de Ribas permanecen cerradas o no dan información. Es que ya ni los recibos entregan y si uno logra entrar a las mismas no tienen sistema o dan mil excusas", mencionó Karla Salcedo.

La señora María Martínez agregó: "Me cortaron la luz de manera arbitraria. Nunca me llegó recibo, ni notificación y cuando pregunté me dijeron que era porque yo tenía que estar pendiente de ir a la oficina o a Maracay. Es una falta de respeto, cuando uno paga sus facturas. Es imposible que uno deba estar detrás de ellos para pagar".

Finalmente, los ciudadanos del eje Este coincidieron en la opinión de que no están negándose a cancelar el servicio eléctrico, sólo que deben difundir la información de las fechas de pago y además la deuda, para que de esa forma ellos puedan acudir a cancelar y se eviten los malos ratos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...