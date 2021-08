SEGA lanza el primer episodio de "Rise of the Wisps", animación de Sonic

La compañía SEGA lanza hoy el primero de los dos capítulos de "Rise of the Wisps", la nueva serie animada sobre su popular erizo azul, Sonic, que sirve para celebrar el próximo lanzamiento a nivel mundial del videojuego "Sonic Colours: Ultimate", el 7 de septiembre.

En este episodio, Sonic y su inseparable amigo Tails se unen a una solitaria Wisp de Jade (pequeños alienígenas del universo Sonic), que escapa por poco de la engañosa atracción "Sweet Mountain" del increíble parque de atracciones interestelar del Dr. Eggman, el villano por excelencia de esta saga de videojuegos.

Juntos, Sonic, Tails y su nueva compañera, deben unirse para descubrir el malvado plan del Dr. Eggman para hacerse con los poderes Wisps y conquistar del universo.

La serie de animación "Rise of the Wisps" prosigue con la celebración del 30 aniversario de Sonic como preparación del estreno de "Sonic Colours: Ultimate", una remasterización del querido juego de plataformas de 2010 para Wii, y que saldrá a la venta el 7 de septiembre para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de un lanzamiento digital a través de Epic Games Store.

