Soy lector y me encanta poder promover la literatura desde este nuevo espacio que me ofrece Venevisión. Hace un mes cuando los ejecutivos del Canal conversaron conmigo y me asomaron la posibilidad de hacer algo para regresar a la pantalla, no dudé en presentarles un segmento literario. El nombre lo escogieron en Portada´s y estamos felices con el resultado y los comentarios recibidos en la primera entrega dedicada a los libros de Harry Potter”, manifestó Daniel Uzcátegui , a propósito de la sección especial, “Pensando En Los Niños” que conduce todos los viernes en el marco de la revista matutina.

Loading...

¿Cómo es la dinámica que aborda la sección, quizás con entrevistas , por ejemplo?

La idea es que salga todos los viernes. Hasta ahora planeamos que la primera temporada esté dedicada a la literatura infantil, aprovechando que los niños están de vacaciones. En Pensando en los Niños los protagonistas son los libros, por lo tanto no manejaremos entrevistas, sino más bien opiniones a los peques sobre sus gustos y las impresiones del aprendizaje que obtienen a través de la literatura.

¿Qué misión viene a cumplir en pantalla ?

Pensando en los niños, viene a cumplir una misión cultural importantísima: reencontrarnos con los libros y apoyar la lectura, sobre todo en este momento en el que las redes lo son casi todo. Mi compromiso y el del Canal y el programa es hacerle un homenaje a los autores, a los lectores y especialmente a los libros físicos, de una manera entretenida y formativa al mismo tiempo.

¿Qué proyectos tienes a corto y mediano plazo con este segmento, como te planteas su evolución?

En los últimos tiempos he aprendido a dejar que las cosas fluyan con naturalidad, sin plantearme tantas expectativas. Lo que sí les puedo asegurar es que le estamos poniendo todo el empeño y el corazón para que este segmento logre su cometido contribuir con la formación del niño venezolano. Lo que venga que nos sorprenda, aquí siempre será bien recibido.

¿Será interactivo el espacio, el público puede escribir a tus redes ?

Oye, es una gran idea que la gente opine y nos pueda dar su feedback y proponer temas para la sección, seria genial mis redes en twitter (@reporteroUKNY) e instagram (@danieluzcateguir) están abiertas para escucharlos. Estamos preparando nuevos especiales sobre los clásicos infantiles y también otro sobre las criaturas mitológicas y prehistóricas presentes en los libros infantiles.

Háblanos un poco de tu experiencia en Guatemala, en la actualidad, en el ámbito profesional y personal también. Con todo lo que significa comenzar , vivir en otro país, fuera del tuyo, que gracias a Dios te ha abierto las puertas, sus brazos…

Estoy muy contento en Guatemala, me han recibido con los brazos abiertos. No sólo he tenido el chance estar en los medios, sino que esta experiencia me ha dado el empuje para emprender. Formo parte de una librería llamada KitaPenasBB y estoy emocionado. Fíjate que tenía unos meses fuera de la pantalla de "Viva la mañana", el magazín en el que trabajé aquí casi dos años, porque estoy dedicado al proyecto de la librería, y justo esta semana me llamaron para que vuelva a la pantalla y presenté las cápsulas literarias que estamos haciendo. Para mí, que se abran tantas puertas es un premio a la dedicación con la que hacemos las cosas, así que no puedo estar más que agradecido con todas las oportunidades, concluye Daniel.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...