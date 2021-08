Varias calles de Piñonal han comenzado a presentar peligrosos hundimientos y huecos, debido a los constantes botes de aguas blancas que hay en la zona.

Los residentes de la calle Lisandro Alvarado denunciaron que el hueco ubicado en esta vía tiene más de un año, y temen que la erosión subterránea esté afectado sus casas.

Con respecto al tema, Josefina Orta comentó: "Eso tiene como un año así, pero lo más preocupante es que la grieta está dirigida hacia la casa de mi hermana. Tenemos el temor que afecte las paredes y el piso de la vivienda".

Asimismo comentó que "en una misma calle hay problemas porque en la esquina existe otro hueco que tiene un bote constante de aguas blancas desperdiciándose, sin tener una respuesta favorable".

Por su parte, Carlos Rodríguez señaló: "Necesitamos que no solo vengan los políticos en tiempo de elecciones, sino todo el tiempo, para recuperar e ir solventando las problemáticas de las comunidades. Nosotros tenemos un aproximado de un año que tenemos esta situación con las aguas blancas, que hundió el pavimento, producto de las rupturas de las tuberías".

"Me atrevo a decir que solo en la calle Lisandro Alvarado este problema tiene alrededor de cinco años, el alumbrado público no es eficiente, el agua potable muy poco se ven en los grifos y la carencia de una ruta de transporte público que no pasa por la comunidad".

CALLE MANUEL MORALES

Los vecinos de la calle Manuel Morales conviven en circunstancias similares, debido a que el asfaltado socavado está cediendo, poniendo en peligro a conductores y casas adyacentes.

En vista de la situación, María Cedeño indicó que "la ruptura de un tubo de aguas blancas fue consumiendo por debajo la capa asfáltica, hasta que llegó el momento del colapso y este cayó, abriendo un boquete de gran magnitud, esa situación nos afecta desde hace aproximadamente cinco meses".

De igual forma, Cedeño destacó que "cada día se va consumiendo o socavando más y la abertura se está haciendo hacia mi casa, es por ello que tengo el temor de que se derrumbe el piso de la vivienda".

Por su parte, Romelys Jiménez comentó que "el hueco debe tener más de cuatro años, nos afecta a todos en la comunidad, inclusive hay carros que han caído en horas de la noche, afectando la parte mecánica de los vehículos".

Otras de las problemáticas que plantean los habitantes de las calles afectadas es la carencia del servicio de alumbrado público en la comunidad, manteniendo como "boca de lobo" gran parte del sector.

Asimismo piden con celeridad mejoras en el inexistente servicio de Cantv e Internet, ya que muchas personas del lugar necesitan de ambos servicios para enviar trabajos, realizar tareas y comunicarse con familiares fuera del país.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

