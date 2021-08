Julio Sánchez, miembro regional de Fuerza Vecinal en el estado Aragua, señaló que de acuerdo a las impresiones y denuncias que han recibido por parte de los ciudadanos que hacen cola por la vacuna, en especial de los adultos mayores, se puede concluir que la ciudadanía está pasando muchas necesidades para lograr la inmunización, especialmente cuando se trata de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

Loading...

Julio Sánchez, miembro regional de Fuerza Vecinal en el estado Aragua





"Gran cantidad de los aragueños que en su oportunidad recibieron la primera dosis de la vacuna de origen ruso, ya han transcurrido más de dos meses y aun no han recibido la segunda dosis, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de Corposalud y al Ministerio de Salud para que resuelvan lo urgente el tema de la segunda dosis y no siga transcurriendo el tiempo y pierda el efecto de inmunidad en los abuelos del estado Aragua", manifestó Sánchez.



De igual forma, precisó que el proceso de vacunación con la vacuna china sí se está llevando a cabo con normalidad, sin embargo, los vecinos denunciaron que deben pasar hasta una noche en cola para poderse vacunar, "hacemos un llamado a las autoridades en materia de salud para que garanticen un espacio de calidad y con condiciones para que puedan aguantar el tiempo necesario".



Sánchez destacó que las personas deben estar un largo tiempo bajo el sol y no cuentan ni con toldos, "los ciudadanos traen sus propias sillas, aguas, pero no tienen ni un espacio para hacer sus necesidades, si existiera un gobierno preocupado que le duela su gente, desde sus espacios de poder deberían garantizar toldos para que no lleven sol y se resguarden de la lluvia ya que estamos en el pleno invierno", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...