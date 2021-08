Scarlett Johansson es la última incorporación hasta el momento de la película que Wes Anderson va a rodar en España, señaló este lunes la revista The Hollywood Reporter.

FOTO: REFERENCIAL

Scarlett Johansson formará parte de un brillante elenco en el que también figuran, entre otros, actores como Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton, Margot Robbie, Adrien Brody y Jason Schwartzman.

A mediados de mayo, el alcalde de Chinchón, una pequeña localidad española situada unos 60 kilómetros al sureste de Madrid; confirmó a Efe que Anderson había decidido rodar ahí su próxima cinta.

A pesar de que la película se realizará en territorio español (su producción ya está en marcha), la trama "no tratará sobre España"; adelantó Swinton en unas declaraciones a Variety.

Doble nominada al Óscar por "Jojo Rabbit" (2019) y "Marriage Story" (2019); Johansson ha sido noticia recientemente por el escándalo de "Black Widow" (2021).

Protagonista y productora de "Black Widow" y una de las grandes estrellas de Marvel; Johansson denunció a finales de julio a Disney por el estreno simultáneo en cines y Disney+ de esta película, algo que, en su opinión, la perjudicó económicamente.

Según la actriz; una parte importante de su salario dependía de los ingresos en taquilla y por eso había arrancado a Marvel la promesa de que solo se podría ver esta cinta en la gran pantalla.

"Disney (propietaria de Marvel) era muy consciente de esta promesa, pero aun así dio instrucciones a Marvel para violar su compromiso y, en lugar de eso; lanzar la película en Disney+ el mismo día que llegó a los cines", afirmó en su denuncia.

El gigante de Mickey Mouse respondió con dureza a Johansson y sostuvo que esta demanda por incumplimiento de contrato no tiene "ningún fundamento".

"Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles; prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", afirmó Scarlett Johansson.

UNA NUEVA AVENTURA PARA ANDERSON

Nominado en siete ocasiones a los Óscar, aunque nunca ha conseguido llevarse la estatuilla; Anderson es un cineasta dueño de una estética absolutamente singular y reconocible, y es muy querido especialmente entre el público alternativo.

Este año presentó en el Festival de Cannes su nueva cinta; "The French Dispatch".

La película es un homenaje a Francia; inspirado por la nouvelle vague, que narra tres historias relacionadas con la corresponsalía de una revista estadounidense (similar a The New Yorker) que está al borde de la desaparición.

Benicio del Toro, Léa Seydoux y Adrien Brody protagonizan una sátira del mercantilismo en el arte; Mathieu Amalric, Edward Norton y Steven Yeun, una historia policial, y Timothée Chalamet, Lyna Khoudri y Frances McDormand, un triángulo amoroso en medio de la revolución estudiantil de mayo de 1968.

La sólida y muy original filmografía de Anderson incluye otros títulos muy destacados como "Rushmore" (1998); "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007), "Moonrise Kingdom" (2012) y "The Grand Budapest Hotel" (2014).

EFE

