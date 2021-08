A solo un mes de comenzar las clases, presuntamente presenciales, los representantes no han comenzando a realizar las compras de los útiles y vestimentas de sus representados, pues como muchos argumentan, no tienen todavía el dinero para ese importante gasto.

Los comerciantes esperan que el panorama de ventas cambie a favor en cualquier momento

Madres y padres de familia no se han propuesto comprar los uniformes para sus hijos, ya que aseveran que la situación económica está bastante dura, y lo devengado producto del trabajo no da la base para planificar dichos gastos.

Con respecto al tema, Yenni Mijares comentó: "No he comenzado a comprar los uniformes, no me he enfocado en hacer las compras, la situación económica está fuerte".

Por su parte, Yusmely Castillo destacó que "hasta el momento estamos esperando cómo será el año escolar. No estamos claros si será presencial o no. Yo soy docente y nuestro salario no es muy bueno para hacer las compras, como se hacían en años anteriores que era por adelantado. En estos tiempos hay que esperar y hacer malabares, no solo con los uniformes, sino con la lista de útiles".

Yusmely Castillo

Igualmente Jenny Araujo resaltó: "No he salido a comprar los uniformes, hasta el momento no me he preocupado por hacer ese gasto, uno lo que medio gana es para comprar la comida, es decir, trabajamos solo para comer".

COMERCIOS A LA ESPERA DE CLIENTES

En medio de este panorama poco alentador, el sector comercial resalta que para la fecha no hay personas que se hayan acercado a realizar las compras formales de los uniformes.

En este sentido, Luciano Meza señaló que "las ventas no han salido, estamos esperando que inicie un buen tiempo de compras y que la gente se decida a adquirir la ropa escolar en sus distintas presentaciones".

Luciano Meza

Asimismo, acotó que "algunos padres y representantes buscan la economía y tratan que los muchachos hereden uniformes de otros familiares, sin embargo mantenemos la esperanza de que las cosas cambien a medida que se vaya acercando el inicio de las clases".

Entre los precios de los uniformes en sus distintas tallas y presentaciones se pudo obtener los siguientes costos: franela blanca, de 5 a 7 dólares; franela azul, 8 dólares; franela beige, 8 billetes verdes; un pantalón azul marino en $10; las franelas pequeñas amarillas y rojas en $3, así como un mono pequeño en 4 dólares y el grande en 7.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

