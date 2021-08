Luego de que se diera inicio al proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en la ciudad de México, María Teresa Clavijo, coordinadora regional de Vente Venezuela, manifestó que esta fase de negociación ha tenido en principio un final triste, tanto para Venezuela como para los más de 60 países que apoyaron el gobierno interino de Juan Guaidó.

María Teresa Clavijo, coordinadora estadal de Vente Venezuela

"Confiaron en el liderazgo de otorgar un mandato constitucional al diputado Guaidó, pero vemos como con la delegación enviada a México ese gobierno interino ha desaparecido, esto al firmar un acuerdo donde se autodenominan plataforma unitaria".

Asimismo, Clavijo indicó que es lamentable que el reconocimiento por el que se luchó durante 18 años, en tan solo dos años fue desechado, "el diálogo hasta los momentos no nos brinda ninguna seguridad de cambio al país, por eso sentimos que lejos de llevar a una definición o algo que pueda solucionar la grave crisis económica, política y social, más bien se vuelve un elemento que le brindará al régimen lo único que necesita que es legitimidad y tiempo".

De igual forma, la coordinadora estadal de Vente Venezuela destacó que las personas que se encuentran en México han reconocido a Nicolás Maduro como Gobierno, "ellos mismos se han quitado la investidura de representación del gobierno interino, embajadores e incluso de diputados de la Asamblea Nacional legítima, la cual fue extendida el pasado diciembre del año 2020"

Clavijo recalcó que desde Vente Venezuela están seguros que el país decente y los países que están comprometidos con la democracia y estabilidad del continente, no pueden estar de acuerdo con lo que está ocurriendo.

"Hacemos un llamado contundente a entender que cualquier cosa que no signifique la libertad de Venezuela es complicidad, este diálogo sería cómplice de cada una de las consecuencias que sucedan y de lo que no sucedan también", indicó Clavijo.

Por último, manifestó que desde Vente Venezuela ratifican su compromiso inequívoco con la libertad, "nosotros estamos unidos con cada venezolano que hoy siente y padece, y que además no tienen ningún beneficio con el tiempo que se está perdiendo para poder solucionar lo que más se necesita, una estabilidad que le permita a cada hogar tener la tranquilidad de vivir en libertad, paz, con su propiedad asegurada y sobre todo con su garantía de poder alimentar a cada uno de los miembros de sus familias. Nos mantenemos súper fuertes y no vamos a participar en nada que no beneficie la libertad del país".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

