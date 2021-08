El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó el país este domingo después de que los talibanes tomaran el control de casi todo el territorio, mientras asedian Kabul a la espera de una entrega del poder, en su mayor victoria en 20 años de guerra.

En un mensaje de vídeo, el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdullah Abdullah, aseguró que "el expresidente" Ghani ha abandonado el país, y le culpó de la situación que vive en estos momentos Afganistán.

Meanwhile Abdullah Abdullah referred to Ghani as former president of Afghanistan. And confirmed that Ghani has left the country. pic.twitter.com/2vwymZfm8x