Talibanes tomaron control de dos nuevas capitales en Afganistán

Los talibanes tomaron el control este viernes de las capitales de dos provincias más: Logar y Uruzgan, en el sur de Afganistán, elevando el total de capitales regionales caídas desde anoche a cinco, 17 en la última semana.

"La capital de Logar, Pul-e-Alam, ha caído en manos de los talibanes y ahora controlan la casa del gobernador y la jefatura de la Policía provincial", dijo a Efe el representante de esta provincia en la Cámara baja del Parlamento afgano, Khalid Momand.

La mayoría de las fuerzas de seguridad se hallan atrincheradas en la base provincial de la principal agencia de inteligencia afgana. "Ha habido intensos combates desde anoche y las fuerzas de seguridad afganas también llevaron a cabo ataques aéreos", anotó.

El gobernador provincial, Abdul Qayum Rahimi, y sus colaboradores se unieron a los insurgentes, reveló.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, celebró en un comunicado la captura de la capital de Logar y dijo que casi todos los edificios gubernamentales de la ciudad están ahora bajo control insurgente.

Además, aclaró, "el gobernador de Logar, Abdul Qayum Rahimi, se rindió a los muyahidines con todo su personal", aunque reconoció que aún hay combates en la sede de la agencia de inteligencia.

La capital de la provincia de Uruzgan, Tirinkot, también sucumbió a los insurgentes.

"Esta mañana el gobernador provincial (y) el jefe de Policía de la provincia se rindieron a los talibanes y ahora (los insurgentes) están negociando con las autoridades para la rendición de la base del ejército provincial", apuntó a Efe Bismillah Jan, un diputado por Uruzgan en la Cámara baja del Parlamento nacional.

