Desde tempranas horas de la mañana, un grupo nutrido de personas estaban haciendo la cola para ingresar al centro de vacunación ubicado en las instalaciones del IRDA, sin embargo, el personal policial informó a los presentes que no había plan de inmunización por falta de la primera y segunda dosis.

Muchos se quedaron en la cola hasta tarde

Con respecto a la situación presentada, Zuleima Sáenz comentó: "Nos acaban de informar que no hay vacunas, no sabemos hasta cuando, necesitamos información, que nos den un día especifico de cuando van a llegar o cuando vamos a ser vacunados".

Zuleima Sáenz

Por su parte, Diógenes González resaltó: "No entendemos porque el Gobierno Regional, a través del gobernador, da la información de que en el estado Aragua hay vacunas y resulta que al llegar al centro de vacunación nos informan que no hay. Necesitamos una información veraz y que nos den la cara, tanto Corposalud, como el gobierno estadal".

Para los adultos mayores que se encontraban en las inmediaciones del IRDA con la esperanza de recibir la segunda y vital dosis, la situación fue la misma.

Tal es el caso de Néstor González quien destacó: "Tengo 3 días esperando ser vacunado con la segunda dosis, todos estos días ha sido un despelote, no hay información, solo dicen que el personal no ha llegado, que no hay vacunas, no sabemos en qué vamos a parar".

Néstor González

Asimismo, Otilia Jaramillo resaltó: "Ya tengo cita para la segunda dosis y el oficial de la policía que se encuentra custodiando la zona me dice que tengo que estar pasando constantemente para que me digan cuando hay disponibilidad de la dosis. Soy una persona enferma y eso no me permite movilizarme tanto".

Otilia Jaramillo

Nathaly Pereira, quien llegó al sitio con gran sacrificio, relató: "Yo recibí el mensaje para vacunarme, tuve que pedir permiso en el trabajo, además no cuento con el efectivo suficiente para trasladarme todos los días y perder el tiempo".

Nathaly Pereira

Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades sanitarias del país, para que garanticen las dosis respectivas de las distintas vacunas vigentes en Venezuela, de forma que la frustración y la preocupación no se apode de de la colectividad necesitada de la inmunización completa.

JOSE CARPIO G | elsiglo

