Los habitantes de La Coromoto, específicamente de la calle 107-A cruce con la calle Colón destacan que el mal olor del desbordamiento de aguas negras, la acumulación de basura y la falta de alumbrado público son algunas de las quejas que tienen desde hace un buen tiempo y esperan que sean solucionados.

Loading...

Cúmulo de Basura genera malestar entre los vecinos de la Coromoto

Los vecinos aseguran que se encuentran ubicados en la zona limítrofe entre los municipios Mario Briceño Iragorry y Girardot, lo que representa para ellos un verdadero problema porque nadie se hace responsable de la situación.

Gersón Álvarez puntualizó que el vertedero de basura improvisado en el terreno baldío aledaño a Fetraragua genera gran cantidad de moscas y ratas, que salen de esta zona y buscan las casas vecinas.

Gersón Álvarez

"Como el camión de la basura no pasa con regularidad, las personas acumulan en sus patios la basura, pero llega un momento en el que no podemos seguir guardando la basura y hay que sacarla. Pero es que además este sitio se ha convertido en el sitio favorito de las personas de otros municipio para echar basura, sin importar que otras personas los vean, el problema de la basura es grave muy grave".

Comentó que para evitar que las ratas entren por el desagüe a su casa tuvo que hacerle rejillas para no tener que lidiar con los roedores en su patio. "Es una contaminación que te arropa y mientras tanto el gobierno municipal no se da por enterado", añadió.

DESBORDAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Asimismo, Reinol Rojas denuncia que un bote de aguas servidas tiene más de seis meses en su comunidad y que por más denuncias y visitas que han hecho a la alcaldía de Girardot el problema persiste y no hay una respuesta con respecto al tema.

Desbordamiento de aguas servidas tiene más de 6 meses

"El mal olor que se desprende de allí es insoportable, por que muchas veces dentro de nuestras casas no podemos ni cocinar, ni dormir porque el olor a podrido es insoportable", dijo.

COLOCARON SOLO 2 BOMBILLOS

De igual forma, Rojas aseguró que las calles de la La Coromoto permanecen a oscuras porque no colocaron suficiente bombillos, lo que los hace más vulnerable la zona en las horas nocturnas.

Solo colaron 2 bombillos en el operativo de alumbrado

"Sin suficiente alumbrado en las calles, no solo somos víctimas de los amigos de lo ajeno, si no que además tenemos que hacer maromas para no caer en huecos llenos de agua sucia. Vino el camión y solo colocó dos bombillos en una calle donde vivimos 75 familias y hay como 10 postes".

NECESITAMOS VACUNACIÓN

En otro orden de ideas, las personas de la tercera edad que hacen vida en esa comunidad pidieron ser incluidos en el plan de vacunación, así como se hizo en el municipio Mario Briceño.

José Chirino tomó la palabra en nombre de sus compañeros y dijo que los abuelos de la comunidad son los más vulnerables y que aun no han sido vacunados por la falta de organización.

"Nos hemos registrado en Patria, también nos dirigimos al Irda y no quieren vacunar, necesitamos una respuesta porque no queremos vacunarnos".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...