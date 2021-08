La contaminación azota a los habitantes de San José

Las familias afectadas por el desborde de las aguas servidas en la comunidad de San José denunciaron que no soportan el mal olor y las inundaciones que se producen en los patios de las casas cuando llueve.

La afectación se acentúa más en la calle 13 con Cuarta Avenida del tradicional barrio maracayero, cuyos residentes aseguran que tienen más de un año con este problema de contaminación.

Así lo ratificó David Orcial, quien destacó que "esta situación va aproximadamente para un año, varias calles se encuentran afectadas, se pone la cosa más fea cuando llueve, muchas casas se encuentran afectadas e inclusive se les devuelve el agua por los inodoros de las pocetas y patios".

Por su parte, Fadel Ceballos aseveró que "hay varios huecos con la misma situación, en pasaje 13 y la calle 13 respectivamente se abrieron hace más de un año y fueron reparados, pero colocaron fue un pañito de agua caliente porque a los pocos días volvió la misma situación".

CASAS INUNDADAS

Mientras tanto en la calle 13 la situación está empeorando debido a que las aguas negras se están desbordando por las tuberías de los patios de varias viviendas.

Con respecto al problema, Marina Espósito comentó que "todos los días rezo para que no llueva porque a partir de allí empieza mi karma, las aguas empiezan a salir como un río por las cañerías del patio, causando malos olores".

"En la casa convive con nosotros mi nieto, es un niño que no puede salir al patio debido a la contaminación, eso me mantiene día y noche preocupada porque se me puede enfermar el muchacho, además no puedo lavar ni vaciar el tanque porque se estancan las aguas y se pone peor la cosa", añadió Espósito.

En este sentido, los habitantes del barrio San José destacan que las cuadrillas de Hidrocentro no realizan desde hace más de 15 años el mantenimiento del sistema de cloacas con los camiones de Hidrojet años, razón por la cual se han ido acumulando en las tuberías desperdicios y sedimentos que colapsaron el sistema.

De igual manera, informaron que a la comunidad han llegado personas identificadas como trabajadores de la compañía estadal de aguas, ofreciéndoles el servicio con el camión del Hidrojet, pero deben cancelar 100 dólares para poder hacer el trabajo.

OTROS PROBLEMAS

Otros de los problemas que denuncian los habitantes de San José es la carencia de agua en los grifos, por lo cual muchos de los residentes deben trasladarse a otras comunidades para poder abastecerse del vital líquido.

En virtud de los problemas que aquejan a la populosa barriada maracayera los vecinos exigen a las autoridades regionales y municipales resolver cuanto antes estos flagelos, según indican son problemáticas de vieja data y necesitan ser resueltos para convivir en un ambiente libre de contaminación.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

