Familiares de pacientes crónicos de JM de los Ríos protestaron en la embajada de México

Familiares de niños que esperan trasplantes de órganos en hospital JM de los Ríos, realizaron este jueves una manifestación frente a la embajada de México con el fin para que ese país interceda para que Gobierno Nacional y la oposición ayuden a los infantes.

Loading...

Foto: Referencial

La protesta comenzó en la entrada de dicha embajada, en donde los participantes colocaron decenas de pares de zapatos en el suelo, donde sale identificado el nombre y el día de fallecimiento de los niños que murieron a la espera de un órgano, que según los manifestantes ya van varios meses sin ellos.

“Nos encontramos ante la embajada de México haciendo una solicitud al Gobierno de México que interceda por estos niños venezolanos, pacientes que hoy requieren un trasplante tanto de hígado, como de riñón, como requieren un trasplante de médula. Que día a día están muriendo en nuestros hospitales. Hacemos un llamado a la oposición y al Gobierno, a todos los factores políticos a que por favor se pongan la mano en el corazón y piensen que estos podrían ser sus hijos los que día a día están condenados a muerte en una cama de un hospital esperando un trasplante”, afirmó la abogada Fabiana Garatón.

Otra de las madres de los pacientes crónicos del JM de los Ríos Jackeline García, contó que les ha afectado bastante, “porque mi gran temor es que mi hijo tenga una recaída esperando trasplante, que otra vez tenga que ser sometido a quimioterapia, a radioterapia por no tener una respuesta de cuando pueda ser beneficiado con un trasplante”.

“Su único deseo era ser trasplantado. Nosotras como madres estamos cansadas de verlos morir porque no podemos darle ese deseo, ese sueño, esa esperanza de vida porque lamentablemente aquí en el país no se puede. Estamos aquí unidos en una sola voz, hay muchos pacientes porque aunque mi hijo esté muerto, él desde el cielo nos está guiando”, expresó Rosaliz Díaz, madre de un niño fallecido.

En torno al diálogo entre Gobierno y oposición junto a otros países de este viernes en México, Joeliz Céspedes señaló que “debemos alzar la voz, que nos oigan, que oigan nuestro clamor y el de todos nuestros hijos, están muriendo a diario, a diario cada madre entierra un hijo entonces, ¿mi única esperanza es que yo voy a enterrar a mi hijo también?, no puedo, no puedo quedarme quieta ya y ver que siguen y siguen pasando los años deteriorándome, ya no puedo ni casi caminar. En estos 9 años, Joeliz Céspedes, un paciente crónico, ¿debo morir y ya, no tengo derecho a luchar?, solamente tengo 31 años, mi hijo 14, y de verdad que él quiere vivir, quiere tener una esperanza de vida”.

Representante estadounidense lamenta la situación en el JM de los Ríos

El director de Asuntos Consulares de la embajada de Venezuela ante Estados Unidos, Brian Fincheltub, catalogó como dolorosa la grave realidad que viven los menores de edad en el centro asistencial.

Durante la protesta, las madres de los niños y adolescentes colocaron un par de zapato por cada menor fallecido en el Hospital J.M. de los Ríos, esperando un trasplante.

“Van 12 niños fallecidos en el 2021. Desde el 2017 la dictadura decidió suspender los trasplantes”, dijo a través de su cuenta Twitter.

Cada par de zapatos es un niño fallecido en el Hospital JM de los Ríos, desde que en el año 2017 la dictadura decidió suspender los trasplantes. Van 12 niños fallecidos en el 2021.



Esta imagen duele y duele mucho. pic.twitter.com/ON1U2klsVQ — Brian Fincheltub (@BrianFincheltub) August 12, 2021

Miembros de la Comisión Delegada que comanda el líder opositor, Juan Guaidó, han denunciado la grave violación de derechos humanos que viven los niños del Servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos, y piden ayuda humanitaria a la comunidad internacional, reseña el CCN.

Tres fallecidos esta semana

En menos de una semana, Niurka Camacho, de 15 años, Winder Rangel de 11 años y Jeannys Herrera de tan solo 9 años, fallecieron sin poder cumplir su sueño de vivir una vida larga y sana.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...