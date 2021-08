En La Mora II piden ser iluminados

La urbanización La Mora II, ubicada en La Victoria, municipio Ribas, según sus habitantes y muchos transeúntes, se encuentra en total abandono por parte de los entes competentes, exhibiendo una total oscuridad, y por si fuera poco algunos huecos que les hacen hacer maromas, tanto a pie como en carro, para no poner en riesgo su integridad.

En este sentido, los afectados aseguraron que toda la vía está agujereada y de vez en cuando lo que hacen son simulacros de alumbrado, ya que los focos iluminan "de vez en cuando" y por lapsos cortos de tiempo, lo que los mantiene en constante nerviosismo, puesto que la zona es muy sola y la oscuridad puede albergar a los amigos de lo ajeno.

"Hace como dos años vinieron unas cuadrillas de Corpoelec a colocar bombillos, pero más tardaron colocándolos, que el tiempo que estuvo encendido, ni 10 minutos duró la luz, la propia alegría de tísico. Es desesperante porque este tipo de inconvenientes llaman la atención de los pillos, que están esperando la oscuridad para perpetrar sus fechorías mientras esperamos por entrar a nuestros conjuntos residenciales", mencionó Enrique Freites.

En concordancia con Freites, Marisa Pérez agregó: "Esta oscuridad es ideal para la delincuencia y los sádicos, hagan de las suyas en la zona sin que nadie haga nada al respecto. Ya hay varios vecinos que denuncian la presencia de carros extraños estacionados y de hombres caminando sin ningún rumbo en horas de la noche".

Por su parte, Miriam Lombardi expresó: "Hasta ahora el Plan Venezuela Bella ha estado tomando las calles del Casco Histórico de la ciudad y las deja bellísimas no se puede negar, pero por aquí no pasa nada, estamos en el olvido, quizás es porque como dicen siempre, somos personas que somos pudientes y podemos nosotros mismos hacer el gasto. Es una locura porque ahorita no hay nadie rico todos necesitamos vivimos en el mismo país la misma situación".

En resumidas cuentas, el llamado fue a la dirección de mantenimiento de la Alcaldía, para que atienda este problema antes de que suceda algo más grave, igualmente se alertó a Corpoelec para que tome cartas en el asunto, y de una vez por todas, alumbre esta céntrica y concurrida calle de la ciudad de la juventud.

