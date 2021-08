El 54,6 % de la población en Panamá ha recibido al menos una dosis de vacuna contra la covid-19, superando el promedio mundial de 29,9 %, dijeron este viernes las autoridades sanitarias citando un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En su más reciente informe, con datos hasta el 7 de agosto pasado, basado en datos publicados por la Universidad de Oxford, el organismo panamericano señala que "el 17,1 % de la población está totalmente vacunada y el 37,5 % lo está de forma parcial", indicó el Ministerio de Salud (Minsa).

Datos de la Universidad de Oxford citados por la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) indicaron que al 11 de agosto Panamá es el país de Centroamérica y el Caribe con mayor porcentaje de la población vacunada con al menos una dosis con el 56 %.}

Le siguen Costa Rica con el 55 % de la población con al menos una dosis; República Dominicana (52 %), El Salvador (48 %), Cuba (41 %), mientras que los países con menores porcentajes son Honduras (22 %), Guatemala (14 %) y Nicaragua (8,8 %).

Desde el 20 de enero pasado, en Panamá se han aplicado 3.418.466 dosis de la vacuna Pfizer y AstraZeneca contra la covid-19, que han entregado poco más de 4,3 millones de raciones, de acuerdo con datos del Minsa.

Panamá aspira a vacunar contra la covid al 70 % de su población este año y para ello ha comprometido la compra de 7 millones de dosis de Pfizer, 1,1 millones de AstraZeneca y 1,1 millones a través del mecanismo multilateral Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los datos oficiales.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este viernes que "la obligación de todo funcionario público es la de vacunarse", y que analiza la posibilidad de que los que no lo hagan "se vayan con licencia sin sueldo a su casa", porque, "no tienen derecho de contagiarme a gente que está vacunada y está trabajando".

El Gobierno dijo en un comunicado "que no ha sido aprobada ninguna medida que envíe a sus casas, con licencia sin sueldo, a quienes no se hayan vacunado. Esa disposición no ha entrado en vigencia, se mantiene en estudio y para evaluar si las disposiciones laborales, sanitarias y sociales la permiten".

Este mismo viernes, la Defensoría del Pueblo de Panamá exhortó "a los sectores públicos y privados, respetar el derecho que tiene cada individuo de decidir de forma libre, vacunarse o no", tal como lo expresa la Ley 68 de 2003 que "regula los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e informada".

"Sin embargo, instamos a la población a informarse sobre todo el proceso de vacunación y sus beneficios", señaló un comunicado de la Defensoría.

Panamá agregó este viernes 758 nuevos casos de la covid-19 y 7 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 446.409 contagios confirmados y 6.939 defunciones en más de 16 meses de pandemia.

Hay 123 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 398 en planta, mientras que 9.896 están aislados en sus casas y 312 en hoteles, para un global de 10,729 casos activos (contagiantes).

En las últimas 24 horas se aplicaron 9.926 pruebas diagnósticas de casos de coronavirus, con una positividad de 7,6 %. En Panamá, donde la letalidad por la covid es del 1,6 %, de las más bajas en Latinoamérica, se han aplicado hasta ahora 3.418.466 test.

