Aymée Nuviola y Maí se unen para interpretar "Enfermedad de tí"

Las salseras Aymée Nuviola, cubana, y Maía, colombiana, unen sus potentes voces en el sencillo, "Enfermedad de ti", un tema de Amaury Gutiérrez que el colombiano Andrés Cepeda convirtió en un éxito hace años y que cobra ahora un nuevo color.

Loading...

FOTO: REFERENCIAL

El sencillo, que se estrenó en un programa de Univisión, está ya en todas las plataformas digitales.

"Enfermedad de ti" es el tercer lanzamiento del álbum "Sin salsa no hay paraíso", en el que Nuviola, conocida como "la sonera del mundo, hace un homenaje a la música colombiana.

El primero fue un homenaje al vallenato con el tema "La gota fría" y después unió su voz a la de las colombianas Paula Arenas y Majida Issa en la canción "Te busco".

El álbum, producido por Gregory Elias, Ángel Arce, Paulo Simeón y Kenya Autie bajo el sello Top Stop Music, cuenta también con colaboraciones con la nominada al Billboard Fanny Lu, en una versión salsa de su éxito "Te mando flores".

Enfermedad de tí, un albúm logrado

"Este álbum es un sueño logrado, no solo por brindarle un homenaje a una tierra que yo quiero y que me ha dado tanto como Colombia; sino también por la oportunidad que me ha dado de cantar al lado de tremendas artistas", dijo la cantante y pianista cubana en un comunicado con motivo de la salida de "Enfermedad de ti".

Aymée Nuviola también rindió tributo a la "talentosa y reconocida Maía", a la que dijo admirar por su interpretación y por la potencia de su voz.

Ganadora del Grammy a mejor álbum tropical latino en 2019 por "A Journey Through Cuban Music" y de un Latina Grammy al mejor álbum de fusión tropical por "Como anillo al dedo", Nuviola acaba de regresar de una gira por Italia, España, Francia, Rumanía, Países Bajos y Bélgica de la mano del virtuoso pianista Gonzalo Rubalcaba.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...