En horas de la noche del pasado domingo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de una nueva semana radical, siguiendo el esquema de 7+7, para evitar la propagación del Covid-19 en el territorio.

Ante esto, muchos locales comerciales que no se encuentran autorizados a laborar durante la semana radical del centro de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, estuvieron cerrados y las calles lucieron desoladas.

En este sentido, Wanda Pérez resaltó que, aunque durante en las semanas radicales se observa poca afluencia de personas, el cuidarse del Covid-19 es un tema de cada ciudadano.



"Las personas salen de las calles y no se cuidan, no utilizan el tapabocas de la forma correcta y no hacen uso del gel antibacterial, y esto sin hablar del distanciamiento social, en las calles todos aglomerados y muchas veces si les dices que se alejen lo que hacen es molestarse".

Pérez destacó que, aunque este lunes no se observó gran cantidad de personas en las calles, con el pasar de los días los establecimientos no autorizados vuelven a levantar sus santamaría, "es increíble, pero ya para el día viernes no se nota la diferencia entre una semana radical y una semana flexible".

Por último, durante el corrido se observó que algunos locales comerciales que se encargan de la venta de alimentos se encontraban cerrados, mientras que las zapaterías del casco central trabajaron con total normalidad.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

