Oposición del municipio Ribas propone parroquialización de la vacuna

Con la finalidad de recordar a la comunidad la necesidad de cumplir las normas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir el riesgo de ser contagiados por el Covid 19, la diputada a la Asamblea Nacional y representante de Unidad en el estado Aragua, Karin Salanova ha realizado recorridos por diferentes sectores del municipio Ribas.

Loading...

"Aunque la gente lo sabe queremos recordarle que el Covid 19 no es juego, que hay mucha gente muriendo por esta causa y que hay que cuidarse, sobre todo en nuestro país donde el sistema de salud pública prácticamente no existe, a pesar del empeño y la mística de médicos, enfermeros y demás miembros del personal de salud que hacen su mejor y mayor esfuerzo, pero no cuentan con los recursos ni insumos indispensable para enfrentar esta pandemia", manifestó Salanova.

Del mismo modo, la diputada prosiguió: "En estas visitas a los sectores estamos haciendo entrega de mascarillas de protección para contribuir a la prevención de este flagelo".

En este sentido, la dirigente también planteó la necesidad de mejorar el sistema de vacunación que se ha venido implementando en las últimas semanas. No es posible que un municipio tan grande como Ribas tenga un solo centro de vacunación. No es justo que a las personas, sobre todo de la tercera edad, las hagan viajar desde Pao de Zárate, Guacamaya o Zuata para venir a vacunarse en el Rubén Darío, con el agravante de que puede ser que se hayan acabado las dosis y tengan que volver otro día sin saber si consiguen transporte, ya que éste es otro servicio que no funciona en Venezuela".

Por último, Karin Salanova propuso la parroquialización de estos operativos, para que los habitantes de los sectores alejados del centro de La Victoria puedan acudir a vacunarse sin pasar por el calvario que están sufriendo actualmente.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...