Desbordamiento de cloacas afecta a comerciantes y vecinos

Más de 4 años tienen los habitantes y comerciantes de la calle Bolívar de la comunidad La Candelaria, municipio Mario Briceño Iragorry, con el desbordamiento de aguas servidas en el colector principal.

Los comerciantes que son los más afectados con esta problemática, pues las aguas putrefactas que recorren esta concurrida avenida esta frente a sus negocios en su mayoría de comida, lo que según ellos da mal aspecto para los compradores.

María de los Ángeles Piñero aseguró que tuvo que cerrar su puesto de empanadas porque el mal olor corría los clientes. "Esta es una esquina muy concurrida y yo me colocaba con mi cava y termo de café, pero a medida que fue pasando el tiempo la situación se agudizó y la gente no se acercaba más. La situación del país tan complicada que me dediqué a otra cosa".

Añadió que otros comercios como panaderías, carnicerías y puestos de verduras también se ven afectados de manera directa. "Seguimos en la dulce espera para que arreglen ese bote de agua".

ASFALTO DETERIORADO

De igual forma, Margarita Nieves indicó que el problema es tan grave que el asfalto de la avenida principal de su comunidad se ha ido deteriorando, lo que ha traído como consecuencia se formen enormes huecos donde se empozan las aguas negras y las de lluvias que impiden a su vez el libre tránsito de los vehículos, motos y bicicletas.

"Este problema tiene una data de 4 años, comenzó por las calles de arriba, hasta que colapsó el sistema de cloacas principal y ahora todos estamos en riesgo en plena pandemia con esta. Son aguas putrefactas que pueden convertirse en un problema de salud y contaminación".

PROBLEMAS CON SISTEMA ELÉCTRICO

Pero además del desbordamiento de aguas servidas, a los vecinos que tienen sus viviendas cerca de la calle Bolívar, otro de los problemas que los afecta es el servicio eléctrico, que falla constantemente.

En sentido Nancy Paredes comentó que, además de las fallas eléctricas que con frecuencia sufren, existen numerosos cables en el piso o pegados, lo que no permite estabilizar la energía eléctrica en la zona.

"Sabemos que las fallas son constantes, pero el hecho de tener esos cables allí amuñuñados, como lo decimos en criollo, puede ocasionar un problema grave si no es resuelto a tiempo. Seguimos haciendo el llamado al gobierno regional y municipal para que traten de solucionar esta problemática que nos tiene preocupado".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA

