Restos de un árbol caído genera dolores de cabeza

La situación de peligro y daños generados por la caída de un árbol tiene molestos a los vecinos de dos bloques del sector 6 de Caña de Azúcar.

La caída del árbol en un parque infantil, ubicado entre los bloques 16 y 19 del sector 6 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, fue el inicio de esta situación preocupante.

Al respecto, Manuel Laya, representante del consejo comunal, denunció que desde hacía varios meses habían solicitado la poda de algunos árboles, precisamente para evitar incidentes mayores, sin embargo, las autoridades no prestaron atención al llamado y sucedió lo inevitable.

"Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentar ni de infraestructura, sin embargo los niños del lugar lamentaron lo sucedido porque no pueden jugar en las instalaciones que aunque no está en perfecto estado era el sitio de juego de los pequeños".

QUEDÓ PEOR DE LO QUE ESTABA

Asimismo, Laya dijo que el parque infantil estaba lleno de monte, la cerca deteriorada, pero aun así era utilizada por los niños. "Pero con la caída del árbol quedó peor de lo estaba, ya que el tronco y las ramas quedaron dentro de las instalaciones y nadie puede moverse en el lugar, por lo que reiteramos el llamado a la municipalidad para que venga a recoger el desastre".

SIN ALUMBRADO PÚBLICO

De igual manera, el vecino aseguró que los postes no tienen bombillos, por lo que el alumbrado público brilla por su ausencia después de las 6:00 de la tarde.

"Son pocos los estacionamientos que están alumbrados, situación que tiene preocupados a los habitantes, quienes en reiteradas oportunidades han sido víctimas del hampa", dijo.

CORPOELEC HIZO PODA Y DEJÓ LAS RAMAS

Por su parte, María Mujica pidió a la empresa eléctrica que recoja las ramas de los árboles que podaron por la parte de la avenida principal.

"Después de la caída del árbol los trabajadores de Corpoelec llegaron y cortaron las ramas por la calle principal para evitar que las mismas cayeran en los cables y ocasionaran fallas en el servicio, pero no recorrieron los desechos y eso pudiera tapar los drenajes, por lo que pedimos que las recojan".

DESBORDAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Por último, los vecinos pidieron al ayuntamiento municipal que les resuelva el problema que hay con el sistema de aguas servidas, lo que ha traído como consecuencia malos olores y criaderos de zancudos que ponen en riesgo la salud.

